Lamine Yamal ya se encuentra en Estados Unidos, país en el que estará unas cuantas semanas porque lo han concentrado con la selección española antes de que comience a rodar el Mundial de fútbol. En la fase de grupos, el equipo está entrenando en Tennessee antes del primer partido que tendrá lugar el 15 de junio. Y, por lo tanto, esta participación lo obligará a estar separado bastantes días de su nueva pareja, la influencer sevillana Inés García.

La chica de 21 años lo echará de menos, ha dicho públicamente, y el delantero culé ha querido tener un gesto con ella desde la distancia. ¿Cuál? Gracias a la transparencia de la creadora de contenido, todos hemos podido ver una fotografía del ramo de rosas rojas que le ha enviado desde allí. «Te amo» -en inglés, no fuera a ser que usara el catalán- es lo que puede leerse en la dedicatoria con la que ha acompañado este regalo clásico.

Inés García publica una foto del ramo de rosas que le ha enviado Lamine Yamal | Instagram

¿Desde cuándo salen juntos Lamine Yamal e Inés García?

Pues resulta que el futbolista es más romántico de lo que parecía, si hacemos caso a esta instantánea. Poco después de la mediática ruptura con la cantante Nicki Nicole, Lamine Yamal ha vuelto a confiar en el amor de la mano de Inés García. Era el 20 de mayo, hace pocos días, cuando oficializaban su historia en una fiesta de los jugadores del Barça. De la mano y muy enamorados, parece que la cosa va bien y están consolidando la relación.

De hecho, a principios de mes los paparazzi los captaron en una isla griega mientras disfrutaban de sus primeras vacaciones románticas. Cuando regresaron, una marca invitó a la influencer a un evento y no pudo evitar que los periodistas le preguntaran sobre esta relación cuando apareció en la alfombra roja. Más sincera de lo que se esperaban, habló sobre Lamine ante el micrófono de Europa Press: «Estoy disfrutando de lo que me gusta hacer. Estoy superfeliç y supertranquila, disfrutando mucho y trabajando mucho también. Llevo bien la presión mediática, estoy tranquila«.

Lamine Yamal e Inés García hacen oficial su relación | Instagram

La pareja ha acudido de la mano a la fiesta blaugrana | Instagram

Hay mucha gente que la ha acusado, directamente, de haber comenzado la relación con el futbolista por un interés económico para crecer en popularidad en las redes sociales. Ella lo niega, claro, y ahora ha aprovechado para responder a los críticos: «Mi trabajo ya era este antes, espero que continúe todo igual. No me ofenden las críticas, sinceramente, creo que el aburrimiento hace mucho y yo no estoy aburrida… No leo ni quiero leer nada aunque te hacen que las veas». Ha reconocido que apoyará a la selección española, «claro que sí», sobre todo ahora que tiene a la pareja entre los jugadores que la defienden.

La influencer tiene 21 años, es nacida en Sevilla y cuenta con un buen puñado de fans. Desde que se hizo pública su relación, ha multiplicado por tres el número de seguidores que tenía en Instagram hasta alcanzar los 324.000. Esta guapísima creadora de contenido es una gran amante de la moda y también comparte trucos de maquillaje, por ejemplo. Un atractivo al que ahora se suma que, de vez en cuando, vaya compartiendo fotos con Lamine Yamal.