Lamine Yamal ha sorprendido a todos cuando ha aparecido en la fiesta de celebración blaugrana de la mano de una nueva pareja. Su vida sentimental empieza a generar casi tanto interés como su faceta deportiva, teniendo en cuenta lo agitada que es. En este último año, se le ha visto con tres novias diferentes y la expectación mediática ha ido aumentando y aumentando. Ahora, la afortunada es una influencer andaluza con quien ha aparecido de la mano en la fiesta familiar que han organizado en Can Barça. El delantero, convertido en un auténtico seductor, se ha dejado cautivar por Inés García y las imágenes de los dos juntos demuestran que las cosas han comenzado con muy buen pie.

Muy sonrientes, enamorados y cogidos de la mano. Así han llegado a la alfombra roja que habían preparado para la ocasión. De la relación con Àlex Padilla, con quien celebró la Eurocopa del 2024, a la mediática relación con la cantante Nicki Nicole que terminó hace pocos meses. Ahora, es la creadora de contenido sevillana quien ha iniciado una historia de amor con el futbolista que confía que dure más que las anteriores que ha tenido.

Hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado que hubiera algo entre ellos pero el periodista Javi Hoyos ha conseguido que le reconozcan que efectivamente las imágenes no mienten y sí que hay algo más allá de la amistad entre ellos.

Lamine Yamal e Inés García hacen oficial su relación | Instagram

La pareja ha acudido de la mano a la fiesta blaugrana | Instagram

Lamine Yamal e Inés fueron vistos, por primera vez, a finales del mes pasado en un restaurante de Sitges. A partir de ahí, comenzaron a surgir rumores de una posible relación amorosa entre ellos porque algunos testigos aseguraban que fueron vistos por Barcelona o en un paseo en helicóptero. Después, los paparazzi los fotografiaron juntos en el aeropuerto del Prat… y que acudan juntos a la fiesta blaugrana ya lo ha terminado de confirmar del todo.

¿Quién es Inés García? La influencer andaluza que ha enamorado a Lamine Yamal

Se ha publicado que Lamine Yamal está recibiendo peticiones de amistad -y de algo más- constantemente a través de las redes sociales. Son muchas las chicas que se muestran totalmente cautivadas por el exitoso futbolista, una estrella en el césped y parece que también en el terreno amoroso. Ahora, sin embargo, su corazón vuelve a estar ocupado. No se sabe cómo ha conocido a Inés García, si ha sido por amigos en común o precisamente a través de ese perfil de Instagram que aprovecha para ligar.

La influencer tiene 21 años, es nacida en Sevilla y cuenta con un buen puñado de fans. Con más de 135,000 seguidores en Instagram y 170,000 más en TikTok, esta guapísima creadora de contenido es una gran amante de la moda. Sus fans aplauden que comparta consejos de estilismo o de maquillaje, por ejemplo. Últimamente, son varias las marcas que la están comenzando a fichar como imagen para promocionar sus productos y eso significa que empieza a ser bastante famosa. Además, siempre la invitan a los actos de influencers. Ahora que se sabe que sale con la estrella del Barça, lo más probable es que empiece a subir como la espuma.

Una nueva relación oficial para Lamine Yamal, que vuelve a protagonizar titulares en la prensa rosa sin poder evitarlo.