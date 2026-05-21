El peligroso hábito de levantarse a las 5 de la mañana según el psicólogo del sueño Alfredo Rodríguez: «No tiene sentido»

Suena la alarma a las cinco de la mañana. Está oscuro, hace frío y tu cuerpo suplica un par de horas más de descanso. Pero te levantas, te obligas a una ducha fría y te sientas a trabajar porque alguien te dijo que así alcanzarías el éxito. (Sí, nosotros también hemos caído en esta trampa).

La cultura del hustle, esa obsesión por producir más, más rápido y antes que nadie, ha convertido levantarse temprano en un símbolo de estatus. Pero la ciencia empieza a hablar claro: forzar tu ritmo circadiano no es productividad, es un atentado contra tu salud mental.

Alfredo Rodríguez: la voz que rompe el mito

El psicólogo Alfredo Rodríguez ha puesto el dedo en la llaga. Según su análisis, esta corriente de levantarse al amanecer no es para todos. De hecho, para gran parte de la población, es el camino directo hacia el agotamiento crónico.

Rodríguez es tajante: no estamos diseñados para vivir en un estado de lucha constante contra nuestro propio ciclo biológico. Vender el coche para comprar gasolina es un símil que el experto utiliza para explicar cómo estamos sacrificando recursos vitales —nuestro sueño— por una supuesta ventaja competitiva que rara vez llega.

Forzar el cuerpo a despertar cuando el cerebro aún necesita reparar tejidos y procesar información es como conducir un vehículo con el motor gripado: puedes avanzar unos kilómetros, pero el daño interno es irreversible.

El costo oculto de la «productividad tóxica»

¿Qué pasa realmente cuando ignoras tus necesidades biológicas para seguir una tendencia de redes sociales? Que tu sistema nervioso entra en alerta permanente. La privación de sueño reparador no se recupera tomando un café extra o meditando diez minutos.

El problema no es madrugar, sino el motivo detrás de la acción. Cuando el objetivo es la «productividad extrema», el cerebro asocia la mañana con el estrés. Y aquí comienza el error. La calidad de tu trabajo, después de una semana de levantarte a las cinco sin necesidad real, decae drásticamente, aunque tu ego te diga que eres un superhéroe.

La alternativa: la coherencia sobre el horario

Rodríguez no nos pide que vivamos en el caos, sino que recuperemos la coherencia. El éxito no se mide por cuántas horas pasas despierto antes que el vecino, sino por la capacidad de mantener el enfoque y la salud a largo plazo.

La clave es la escucha activa. Si eres una persona nocturna por naturaleza —lo que la ciencia llama cronotipo vespertino—, obligarte a las cinco de la mañana es un castigo. La verdadera disciplina consiste en diseñar una rutina que trabaje a favor de tu biología, no en contra de ella.

Aquí es donde el experto lanza su advertencia más importante: el descanso es la parte invisible del rendimiento. Si sacrificas las horas de sueño profundo para hacer llamadas, organizar agendas o leer libros de autoayuda, estás restando capacidad cognitiva a la toma de decisiones críticas del día siguiente.

El mayor activo que tienes como profesional es tu claridad mental. Si la quemas a las cinco de la mañana, no tendrás nada valioso que ofrecer a las doce del mediodía.

¿Cuándo es el momento de cambiar el chip?

Es hora de cuestionar si tu rutina actual te está acercando a tus objetivos o simplemente te está vaciando el depósito de energía. La próxima vez que te sientas culpable por despertarte una hora más tarde que el gurú de turno, recuerda que tu cerebro necesita ese tiempo tanto como tus pulmones necesitan oxígeno.

La productividad no es una carrera de obstáculos, es una maratón de fondo. No te sirve de nada ganar la salida si te desmayarás a mitad de trayecto. Aprender a respetar tu propio ritmo es la forma más alta de inteligencia estratégica que puedes aplicar a tu vida.

¿Realmente necesitas esas dos horas extra en la oscuridad para ser alguien, o solo estás intentando encajar en un molde que no fue diseñado para ti? La respuesta está en cómo te sientes a las tres de la tarde. Si te falta energía, quizás es hora de cambiar la alarma.