El perillós hàbit de llevar-se a les 5 del matí segons el psicòleg del son Alfredo Rodríguez: «No té sentit»

Sona l’alarma a les cinc del matí. Està fosc, fa fred i el teu cos suplica un parell d’hores més de descans. Però tu t’aixeques, t’obligues a una dutxa freda i t’asseus a treballar perquè algú et va dir que així assoliries l’èxit. (Sí, nosaltres també hem caigut en aquesta trampa).
La cultura del hustle, aquesta obsessió per produir més, més ràpid i abans que ningú, ha convertit llevar-se d’hora en un símbol d’estatus. Però la ciència comença a parlar clar: forçar el teu ritme circadiari no és productivitat, és un atemptat contra la teva salut mental.
Alfredo Rodríguez: la veu que trenca el mite
El psicòleg Alfredo Rodríguez ha posat el dit a la nafra. Segons la seva anàlisi, aquest corrent de llevar-se de matinada no és per a tothom. De fet, per a gran part de la població, és el camí directe cap a l’esgotament crònic.
Rodríguez és taxatiu: no estem dissenyats per viure en un estat de lluita constant contra el nostre propi cicle biològic. Vendre el cotxe per comprar benzina és un símil que l’expert utilitza per explicar com estem sacrificant recursos vitals —el nostre son— per una suposada avantatge competitiva que rarament arriba.
Forçar el cos a despertar quan el cervell encara necessita reparar teixits i processar informació és com conduir un vehicle amb el motor gripat: pots avançar uns quilòmetres, però el dany intern és irreversible.
El cost ocult de la “productivitat tòxica”
Què passa realment quan ignores les teves necessitats biològiques per seguir una tendència de xarxes socials? Que el teu sistema nerviós entra en alerta permanent. La privació de son reparador no es recupera prenent un cafè extra o meditant deu minuts.
El problema no és matinar, sinó el motiu darrere de l’acció. Quan l’objectiu és la “productivitat extrema”, el cervell associa el matí amb l’estrès. I aquí comença l’error. La qualitat de la teva feina, després d’una setmana de llevar-te a les cinc sense necessitat real, decau dràsticament, encara que el teu ego et digui que ets un superheroi.
L’alternativa: la coherència sobre l’horari
Rodríguez no ens demana que vivim en el caos, sinó que recuperem la coherència. L’èxit no es mesura per quantes hores passes despert abans que el veí, sinó per la capacitat de mantenir l’enfocament i la salut a llarg termini.
La clau és l’escolta activa. Si ets una persona nocturna per naturalesa —el que la ciència anomena cronotip vespertí—, obligar-te a les cinc del matí és un càstig. La veritable disciplina consisteix a dissenyar una rutina que treballi a favor de la teva biologia, no en contra d’ella.
Aquí és on l’expert llança la seva advertència més important: el descans és la part invisible del rendiment. Si sacrifiques les hores de son profund per fer trucades, organitzar agendes o llegir llibres d’autoajuda, estàs restant capacitat cognitiva a la presa de decisions crítiques del dia següent.
El major actiu que tens com a professional és la teva claredat mental. Si la cremes a les cinc del matí, no tindràs res valuós a oferir a les dotze del migdia.
Quan és el moment de canviar el xip?
És hora de qüestionar si la teva rutina actual t’està apropant als teus objectius o simplement t’està buidant el dipòsit d’energia. La propera vegada que et sentis culpable per despertar-te una hora més tard que el guru de torn, recorda que el teu cervell necessita aquest temps tant com els teus pulmons necessiten oxigen.
La productivitat no és una cursa d’obstacles, és una marató de fons. No et serveix de res guanyar la sortida si et desmaiaràs a meitat de trajecte. Aprendre a respectar el teu propi ritme és la forma més alta d’intel·ligència estratègica que pots aplicar a la teva vida.
Realment necessites aquestes dues hores extra a les fosques per ser algú, o només estàs intentant encaixar en un motlle que no va ser dissenyat per a tu? La resposta està en com et sents a les tres de la tarda. Si et falta energia, potser és hora de canviar l’alarma.