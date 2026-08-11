Lamine Yamal está triunfando profesionalmente, convertido en estrella del Barça y también de la selección española de fútbol que ha ganado su segundo Mundial. Y, además, también es afortunado en el amor ahora que la relación con Inés García se ha consolidado. El joven delantero celebró su 19º cumpleaños el pasado 13 de julio, en un momento buenísimo, pero no pudo hacer una gran fiesta porque se encontraba concentrado en Estados Unidos. Ahora, sin embargo, ha invitado a todos sus amigos a un macroevento donde soplará las velas otra vez.

Muchos podrían pensar que ha alquilado una discoteca entera o un escenario similar. Pues no, para esta ocasión ha escogido una masía del siglo XII sumamente espectacular que se encuentra a solo 15 minutos de Barcelona. El medio digital El Español ha podido saber, en exclusiva, que Lamine Yamal ha convocado a todo su entorno en la Finca Mas de Sant Lleí. La fiesta tendrá lugar esta noche en un rincón precioso y majestuoso en una localización increíble. ¿Los invitados? Más de 100.

Lamine Yamal ha organizado una superfesta de cumpleaños | Europa Press

Así es la finca espectacular donde celebrará la fiesta de cumpleaños Lamine Yamal

Esta finca es famosa por las bodas de lujo que celebra, ya que cuenta con espacios realmente bonitos y un servicio de 10. No es nada barato organizar una boda aquí, está claro, como tampoco debe serlo alquilar la casa para celebrar una fiesta como esta. Lamine Yamal no tiene problemas para pagarlo, eso es evidente, así que ha querido buscar un lugar elegante y con todos los lujos posibles para ofrecer una fiesta inolvidable. Con grandes salones y extensos jardines, desde la finca presumen de poder ofrecer un espacio y un entorno «privilegiados».

Esta masía señorial con más de 30.000 metros cuadrados de jardines cuenta con un lago artificial, árboles centenarios y también un helipuerto. Una de las características que más debe haber convencido al futbolista tiene que ver con la privacidad, ya que este espacio de bodas garantiza la seguridad y discreción que requiere una celebración como esta donde quieren intimidad y mantener a los paparazzi fuera de la ecuación.

El año pasado, los medios de comunicación hablaron -y criticaron- hasta el aburrimiento la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. La contratación de chicas de imagen y personas con enanismo hizo que lo dejaran mal, así que ahora ha querido buscar un lugar mucho más discreto para evitar volver a estar en el centro de la diana. Si volverá a ser una fiesta como aquella, quedará entre aquellas cuatro paredes.

De hecho, ha mantenido en secreto incluso la lista de invitados. Más allá de su pareja influencer y sus amigos de toda la vida, es probable que haya invitado a los amigos del Barça y también a los de la selección que no estén fuera de vacaciones. Una gran reunión para celebrar a un joven que ha tocado el cielo con solo 19 años.