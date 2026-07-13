Lamine Yamal forma parte del once titular de la selección española que podría hacer historia y ganar su segundo Mundial. El jugador del Barça protagoniza titulares día sí día también por aspectos que van mucho más allá de su éxito futbolístico. El último ejemplo lo hemos visto este fin de semana, cuando han querido descubrir cómo es realmente con unas preguntas íntimas que no ha dudado en responder. ¿Por ejemplo? Sobre sus orígenes o los sacrificios que han tenido que hacer sus padres por él.
Ha hablado en El Mundo en una conversación que aprovecha para enviar un mensaje a la prensa: “Siempre respondo lo mismo porque no quiero que sepáis cómo soy realmente, quizás por eso la gente tiene una imagen mía que no es la real. No quiero que se sepa cómo soy, eso me lo guardo para mí”. “A veces creo que todo esto es cosa de la prensa porque a la gente le da igual cómo soy yo. Cuando llegas a casa no estás pensando en cómo soy, eso a la gente le da completamente igual”, insiste.
La presión que reciben las estrellas del fútbol desde muy jóvenes es inmensa, lo que Lamine Yamal ha experimentado en primera persona. ¿Cree que debe tener mucho ego para poder gestionarlo? “Para soportar lo que tengo que soportar a veces… pues más que confianza, lo que tienes que hacer es no tener inseguridades”. A él no le importa mucho que lo critiquen, dice, y aprovecha siempre que puede para esconderse detrás de una sudadera para ir “a Passeig de Gràcia” sin ser reconocido.
Lamine Yamal habla de sus orígenes en una entrevista muy personal
Lamine Yamal siempre ha presumido de ser de barrio, unos orígenes de los que ahora ha dado más detalles. Con Rocafonda en el corazón y para siempre: “Ser de barrio significa haberte criado en la realidad de la mayoría de la gente, que no es la realidad que vivo yo ahora. Y atención que ser de barrio no tiene nada que ver con la delincuencia o con nada de lo que nunca han pisado un barrio piensan”.
De hecho, el delantero lamenta que la gente tenga una idea “equivocadísima” de lo que significa ser de barrio: “Significa salir con tus amigos al parque, intentar ver el fútbol en cualquier bar, salir a tomar algo con tu madre, ir a un restaurante una vez al mes… ser de barrio no significa armarla”. Ahora que se ha hecho millonario y ya no vive allí, ¿ha dejado de ser de barrio? Él dice que no: “Puedes salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti. Me considero un chico de barrio y muy orgulloso de serlo”.
Los padres tuvieron que hacer muchos esfuerzos para cuidarlo, ha recordado Lamine Yamal, en unas declaraciones que le sirven de homenaje: “Mi madre salía rápidamente del trabajo para poder pasar 10 minutos conmigo antes de que me durmiera y también recuerdo a mi padre buscándose la vida en la calle para traernos comida”.
Ha hecho gracia que Lamine Yamal diga qué cree que estaría haciendo ahora mismo si no estuviera en el Mundial: “Seguramente estaría en mi barrio con mis amigos, pensando qué sería de mí”.