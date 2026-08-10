Rafael Amargo ha tenido que reinventarse después del paso por prisión, ya que su imagen pública había caído en picado. Lo detuvieron en diciembre de 2020 por presunto tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal, dos delitos que acabarían dejándolo entre rejas durante cinco meses. La investigación sostenía que el bailarín y otras personas habrían distribuido estupefacientes, principalmente metanfetamina, desde un piso del centro de Madrid. La Fiscalía llegó a pedir nueve años de prisión para él, de hecho, y todos daban por hecho que acabarían condenándolo cuando la Audiencia Provincial de Madrid decidió absolverlo porque las pruebas se habían obtenido sin una petición suficientemente motivada y no podían aceptarse.

Ahora, después de un largo tiempo a la sombra, Rafael Amargo ha reaparecido con un cambio profesional sin precedentes. Con el estreno de su nuevo espectáculo Alá! Iré ha reconectado con unos fans que no lo habían abandonado: «Es un espectáculo con 16 cuadros. El público sale encantado y está 5 minutos aplaudiendo de pie». En unas declaraciones exclusivas a El Español, explica que ha querido hacer un montaje basado en algunos capítulos de su vida. No acaba de ser autobiográfico del todo, de la misma manera que también tiene claro que ha querido hacerlo desde un enfoque «muy positivo, resiliente y de gran factura«.

Realmente, sorprende que el coreógrafo haya optado por hacer un espectáculo que ignore su paso por prisión. Podría haber sacado provecho, escribir un libro dramático y aprovecharse del peor episodio de su trayectoria. En lugar de hacer eso, ha llenado su calendario de proyectos muy sorprendentes y diferentes entre sí. Ahora mismo, por ejemplo, está trabajando en una propuesta escénica centrada en la memoria democrática: «Llevaremos a escena casos reales como el de Consuelo García del Cid Guerra o Dolores Gómez Benito, mujeres con mucho sufrimiento porque fueron maltratadas y consideradas jóvenes raras«.

Rafael Amargo cree que detrás de su detención hay un motivo personal | Telecinco

Los proyectos más sorprendentes de Rafael Amargo después de la prisión

Y de esta obra vinculada al Patronato de Protección de la Mujer, a la oferta que le han hecho desde la televisión azteca: «Me han llamado de un talent show en México. La idea es ir hasta allí y lanzarme de nuevo«. Feminismo, televisión y también ciencia. Porque, en un movimiento aún más inesperado, ha firmado un acuerdo con la NASA para montar una colaboración científica y artística que se llamará Zero Gravity. El arte del canto y las leyes de la física convergerán en una propuesta «inédita»: «Es una performance con la NASA, un simulador igual que el suelo de la luna. Hemos conseguido la textura más similar a la lava de volcán de Lanzarote, una especie de flamenco lunar«.

Está claro que Rafael Amargo quiere aprovechar el tiempo perdido, ya que a todo esto también se suma que quiere continuar sus estudios de Psicología. Después de mucho esfuerzo, acabará el primer cuatrimestre de la carrera. Sorprendentemente, se le da muy bien si hacemos caso a lo que dice: «Mis notas van desde el notable hasta el 9,6. He llegado a la matrícula de honor«.

Rafael Amargo ha querido aprovechar la entrevista para alabar la compañía y el apoyo que ha recibido de su pareja, que estuvo 24 horas a su lado en la etapa entre rejas: «Ella lo ha dejado todo por mí y lo ha pasado muy mal, ya que quien está fuera creo que lo pasa peor que quien está dentro por culpa de los nervios». Después de todo lo que ha pasado, ahora confía en que las cosas vayan a mejor: «Estoy encantado«.