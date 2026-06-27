Rafael Amargo ha vuelto a los escenarios después de su estancia en la cárcel, unos meses que pasó entre rejas por el presunto delito de tráfico de drogas del que fue acusado en 2020. La Audiencia Provincial lo terminó absolviendo, pero la detención ha dañado mucho su imagen pública y ha creído necesario organizar una gran presentación para reivindicar su figura como bailarín después de todo lo que ha pasado. El flamenco actuará a finales de julio en el Teatro Calderón de Madrid, un escenario que confía le permita reconectar con sus fans.
Varios medios han podido asistir a una rueda de prensa en la que se ha visto a un Rafael Amargo muy afectado, según dice El Periódico, que comparte la queja pública que ha hecho cuando ha dicho que ha sufrido una “cancelación profesional”. No sabe si la gente lo castigará o si venderá todas las entradas, una inquietud que ha reconocido: “Me da miedo porque ya me ha pasado de todo en esta vida”.
¿Qué quiere hacer ahora Rafael Amargo? Cambio de profesión
El paso por la cárcel lo ha cambiado, por supuesto, también en cuanto a sus planes de futuro. Ahora, por primera vez, confiesa que ha llegado a la decisión de que no quiere morir bailando: “Estoy pensando en terminar mi carrera de Psicología, que me encanta”. Pero, ¿se imagina haciendo terapia a alguien? Como ejemplo, pone el querer hacer psicología para el artista o el cantante que tiene un problema de salud mental: “Estoy terminando la carrera y pienso que es muy bonito reciclarme para ayudar a las personas”. Su idea, ayudar a futuros artistas a gestionar mentalmente todo lo que conlleva trabajar de esto.
De hecho, sorprende que haya dicho que ha aprobado todas las asignaturas que ha cursado este cuatrimestre: “He aprobado todo en la Universidad de La Rioja y estoy contento, estoy estudiando de verdad y con ilusión”.
Hace seis años que Rafael Amargo no actúa, así que vive “con muchísimo respeto” su regreso. Se había planteado montar un espectáculo autobiográfico donde hablar de todo el dolor que ha pasado, pero ha terminado descartándolo: “He decidido hacer luz, alegría, renacimiento… bailar, bailar y bailar”. Lamenta que la gente se quede con el titular de que fue detenido y no con su absolución: “Nadie tiene armonía ni humanidad”.
Una reaparición en la que ha querido agradecer todo el apoyo que le ha dado su esposa, que lo ha dejado todo por él: “Ha dejado su carrera por mí y también es una suerte tener a mis padres, que nos han mantenido y nos han ayudado”.