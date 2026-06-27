Rafael Amargo ha tornat als escenaris després de l’estada a presó, uns mesos que va passar entre reixes pel presumpte delicte de tràfic de drogues del que el van acusar el 2020. L’Audiència Provincial el va acabar absolent, però la detenció ha fet molt de mal a la seva imatge pública i ha cregut necessari organitzar una gran presentació per reivindicar la seva figura com a ballarí després de tot el que ha passat. El flamenc actuarà a finals de juliol en el Teatre Calderón de Madrid, un escenari que confia que li permeti reconnectar amb els seus fans.
Diversos mitjans han pogut assistir a una roda de premsa en la que s’ha vist un Rafael Amargo molt afectat, pel que diu El Periódico, que comparteix la queixa pública que ha fet quan ha dit que ha patit una “cancel·lació professional”. No sap si la gent el castigarà o si vendrà totes les entrades, un neguit que ha reconegut: “Em fa por perquè ja m’ha passat de tot en aquesta vida”.
Què vol fer ara Rafael Amargo? Canvi de professió
El pas per presó l’ha canviat, és clar, també pel que fa als seus plans de futur. Ara, per primera vegada, confessa que ha arribat a la decisió que no vol morir ballant: “Estic pensant en acabar la meva carrera de Psicologia, que m’encanta”. Però s’imagina fent teràpia a algú? Com a exemple, posa el voler fer psicologia per a l’artista o el cantant que té un problema de salut mental: “Estic acabant la carrera i penso que és molt maco reciclar-me per ajudar a les persones”. La seva idea, ajudar futurs artistes a gestionar mentalment tot el que comporta treballar d’això.
De fet, sorprèn que hagi dit que ha aprovat totes les assignatures que ha cursat aquest quadrimestre: “He aprovat tot a la Universitat de La Rioja i estic content, estic estudiant de debò i amb il·lusió”.
Fa sis anys que Rafael Amargo no actua, així que viu “amb moltíssim respecte” el seu retorn. S’havia plantejat muntar un espectacle autobiogràfic on parlar de tot el dolor que ha passat, però ha acabat descartant-ho: “He decidit fer llum, alegria, renaixement… ballar, ballar i ballar”. Lamenta que la gent es quedi amb el titular que va ser detingut i no amb la seva absolució: “Ningú no té harmonia ni humanitat”.
Una reaparició en la que ha volgut agrair tot el suport que li ha donat la seva dona, que ho ha deixat tot per ell: “Ha deixat la seva carrera per mi i també és una sort tenir els meus pares, que ens han mantingut i ens han ajudat”.