Leo Messi s’ha acomiadat del pare en una carta duríssima que ha colpit el cor dels seus seguidors. Era el passat dissabte 8 d’agost quan coneixíem la pèrdua de Jorge Messi, una figura cabdal en la carrera del millor futbolista de tots els temps. Ara, després de pair-ho durant uns dies, ha volgut dedicar-li unes paraules maquíssimes i carregades de significat en un escrit que ha compartit a través del seu perfil d’Instagram. Aquí, trobem un futbolista totalment trencat i més sincer que mai: “Pa, encara no em puc creure que te n’hagis anat. No ho assimilo, o millor dit, no ho vull assimilar. Se’m fa molt difícil imaginar-me que ja no et tornaré a veure, que ja no tornarem a parlar. Sé que estaves patint i que és el millor, però te’n vas anar massa aviat. Encara ens quedava molt per gaudir junts“, ha lamentat.
Se sabia que el pare de Leo Messi estava malalt, però no que realment li quedaven pocs dies de vida. Ara, el davanter dona detalls de com ha estat el procés d’haver de dir adeu a una persona importantíssima per a ell. Que hagi mort pocs dies després d’aquest Mundial no ajuda, tampoc, ja que els últims dies els han passat separats per culpa del futbol: “Tant em demanaves que jugués l’últim Mundial i dies abans de començar va ser quan et vas posar pitjor. Era la primera vegada que no series en un torneig, però la mare em deia que estaries millor i que estaries bé per poder viatjar. Jo et deia que arribaríem a la final així podries viatjar”.
Cada vegada que acabava un partit esperava i trobava a faltar el teu missatge, reconeix: “Allà em vaig adonar que la situació era lletja de veritat“. “Tot i així, no deixava de pensar a arribar tan lluny com fos possible, per donar-te temps i que veiessis un partit. Vam arribar a la final i no hi vas poder ser. Volia guanyar-la per portar-te-la i ensenyar-te’n una de nova. No vaig poder, les cames no em donaven per més. Aquesta vegada vaig intentar anar contra el meu físic, però no vaig poder. Mai vaig poder sentir-me bé”, explica.
Quan va arribar, el pare creia que havien perdut la final per penals: “No vam poder parlar de res de tot el que va passar. No vas poder gaudir de res. No vam ser campions, però no saps com vam gaudir cada partit. Una vegada més, tenies raó: havia de ser-hi i jugar-lo”, li ha aplaudit públicament. “T’explico això perquè va ser l’única cosa de què no vam poder parlar, perquè tota la resta ja ho saps. Parlàvem cada dia i ens vèiem quan es podia pels meus compromisos“, ha afegit un Leo Messi totalment trencat.
Leo Messi agraeix al pare tot el que ha fet per ell en una carta de comiat
Perdre un pare sempre és complicat i el cas de Leo Messi no serà una excepció: “No sé què faré sense tu, no sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc bastants dubtes que continuï fent-ho gaire temps més. Vas estar al meu costat des del principi, faltava tan poquet per al final. Per què no vas aguantar aquest poquet més i acabàvem junts?“.
Un argentí que ha volgut agrair tot el que ha fet el pare per ell: “Sé que la teva felicitat era veure bé la teva família, la teva dona, els teus fills i, sobretot, sense que els altres se n’assabentessin, veure’m jugar a mi… Des de petit sempre va ser així. Em portaves a tots els entrenaments tan bon punt arribaves de treballar. A molts m’hi portava la mare perquè tu estaves treballant. Òbviament, als partits no en faltaves cap. Com paties veient-me i com gaudies, tot i que mai no em regalaves gaires elogis”.
Ell va ser “pare, amic i representant”. Sempre era la persona que havia de ser en cada moment i “mai” no es vas equivocar “en res”: “Més enllà d’alguns retrets o baralles, sempre tenies raó. Al final s’acabava donant com tu deies”. “Et trobaré molt a faltar, però sempre hi seràs present, i sobretot en l’educació dels meus fills, perquè els ensenyo i els educo com vosaltres ho vau fer amb mi“, ha afegit en aquest text tan i tan personal. “Descansa en pau i cuida’ns des de dalt com ho feies aquí. Gràcies per tot”, ha acabat Leo Messi.
Leo Messi també ha volgut agrair el suport i estima que ha rebut en aquests dies tan durs, ja que considera que la gent s’ha portat molt bé i han tingut una consideració “enorme” amb ell i tota la seva família: “Gràcies per acompanyar-nos, per cada missatge, cada gest i sobretot per respectar el nostre dolor i la nostra intimitat“.