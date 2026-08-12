Males notícies per als fans de Joc de cartes, que avui es queden sense programa per culpa de l’eclipsi solar. Serà el fenomen astronòmic del segle i, per això, des de TV3 han volgut adaptar tota la programació i fer-la girar al seu voltant. La graella canviarà a partir de les 12 hores, quan emetin un programa que han anomenat El compte enrere de l’Eclipsi Solar 2026. Aquí, amb David Melgarejo al capdavant, oferiran dues hores de prèvia amb connexions als punts de visió directa del fenomen, entrevistes a especialistes, informacions de servei, del temps i del trànsit i tots els detalls dels preparatius.
Entre d’altres, participen en aquest especial Estel Blay, enginyera aeroespacial de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya; Josep Maria Masqué, astrofísic de l’Institut Ciències del Cosmos de la UB, o Jesús Díaz, de la Societat Catalana Oftalmologia. Tots ells diran la seva des dels seus respectius àmbits per aconsellar com preparar-se bé per a aquest dia històric.
I, després de les sèries del migdia, arribarà el plat fort de la jornada amb el programa que presentarà Lídia Heredia des de Sant Jaume d’Enveja, al Delta de l’Ebre, per seguir l’evolució de l’eclipsi solar d’aquest 12 d’agost. Aquest especial, L’eclipsi de la teva vida, iniciarà a les 17:20 hores i s’allargarà fins a les 21 hores quan comenci el TN Vespre. I aquí ve el salt de Joc de cartes, ja que en comptes d’emetre el capítol que tocava, el deixaran guardat per a la setmana vinent per poder explotar -encara més- el tema de l’eclipsi.
Per què no emeten Joc de cartes aquesta nit?
Després de sis hores de directe parlant sobre el tema i de mostrar com es tapa el sol, encara quedaran més coses a explicar? Això sembla, tenint en compte que han preparat un altre programa -ara anomenat Les imatges de l’eclipsi– que tindrà Núria Solé al timó des de Sant Jaume d’Enveja. I, com el nom indica, oferiran totes les imatges de l’eclipsi, connexions a tot el país i la informació de servei en la tornada a casa.
Les xarxes socials de 3Cat s’han omplert de publicacions sobre l’eclipsi aquests últims dies i, avui, les estan recopilant totes per anar obrint boca. Demà serà interessant comprovar quina audiència ha donat un desplegament tan espectacular com aquest, amb un fenomen astronòmic que centrarà tota l’atenció mediàtica a tot arreu i durant tot el dia.