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El trist adeu d’un restaurant que va concursar a ‘Joc de cartes’
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
28/07/2026 10:25

Joc de cartes ha donat l’oportunitat a molts restaurants, els qui han pogut publicitar-se a través d’un dels concursos gastronòmics més vistos de tot el país. No sempre han ofert una bona imatge i, amb Marc Ribas com a testimoni, molts d’ells han acabat rebent crítiques ferotges a les xarxes socials per culpa de l’actitud dels seus representants. En els casos més extrems, són alguns els locals que han hagut de tancar. Entre ells, un altre que se suma a aquesta llista dels horrors. Fem referència a l’Espai Classual de Badalona, un dels que va participar en l’última entrega de la temporada passada quan buscaven el restaurant més singular de Catalunya.

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Ja en el seu moment, els van col·locar al centre de la diana perquè l’actitud de la Sílvia Casas havia estat molt intensa… negativament parlant. Els van deixar verds i ella, en un vídeo que han acabat esborrant del seu perfil, va acusar el programa de “condicionar” les seves intervencions. Deixant aquesta polèmica de banda, el que és cert és que han hagut de prendre la decisió més difícil: la d’abaixar les seves portes. Així ho ha anunciat ella mateixa, acompanyada de l’altre propietari del restaurant. Amb llàgrimes als ulls, s’acomiaden dels seus seguidors en un vídeo molt emotiu.

“A vegades és necessari aturar-te per decidir quin és el següent pas. Avui tanquem una etapa i ens prenem un temps per reflexionar sobre el futur del projecte. Gràcies per la vostra estima, pel vostre suport i per haver estat allà durant tot aquest temps. Esperem poder explicar-vos més quan arribi el moment. Gràcies, de tot cor”, han avançat.

La propietària s'ha posat a plorar en el vídeo de comiat - Instagram
La propietària s’ha posat a plorar en el vídeo de comiat | Instagram
L'anunci del tancament del restaurant ha vingut acompanyat de llàgrimes - Instagram
L’anunci del tancament del restaurant ha vingut acompanyat de llàgrimes | Instagram

Els propietaris d’Espai Classual Badalona s’acomiaden dels seguidors

Avui els ànims són uns altres perquè som aquí per anunciar-vos que tanquem les nostres portes. No sempre tot és tan fàcil com a un li agradaria“, diuen en el vídeo. Han estat set anys “plens d’un munt d’emocions, un munt de coses i gent maca”, però han arribat al seu final: “Volem donar les gràcies a tots els qui heu confiat en nosaltres, tots els clients, amics, tots els qui heu treballat al nostre costat, als nostres proveïdors. Dir-vos que ens podeu continuar trobant a l’Espai Versàtil”, han indicat.

Marxen, però no desapareixen del tot: “Per cert, tots els qui tingueu experiències Classual podeu contactar-nos i us abonarem els diners o us el podem canviar per venir a gastar-lo a l’altre. No ens volem quedar res. Gràcies, gràcies i gràcies. És un dia molt dur avui, però tot continua endavant i continuarem veient-nos“. De fet, han volgut aprofitar que encara tenen el local per organitzar-hi, sorprenentment, un taller superxulo “per cuidar la pell” durant aquest temps de “desconnexió”.

En la seva participació al programa, van demostrar que tenen bones idees i plats originals. Tots els plats que van presentar eren divertits, però els altres contrincants van lamentar que les barreges estranyes que proposen no milloressin res i que tampoc no fossin grans elaboracions. Amb un 6,3 de nota mitjana, van valorar molt bé la feinada del servei amb un bon 8,7 de nota. El servei i el preu van suspendre, però, amb un 4 i un 4,3 respectivament.

Des del restaurant agraeixen el suport que han rebut - Instagram
Des del restaurant agraeixen el suport que han rebut | Instagram
La participació de la seva representant al programa va ser molt controvertida - TV3
La participació de la seva representant al programa va ser molt controvertida | TV3

Els propietaris donen les gràcies a tots per l’estima que han rebut al llarg d’aquests anys, un adeu que confien que sigui temporal.

Marc Ribas TV3

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