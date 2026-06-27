TV3 ho té tot preparat per iniciar la temporada d’estiu. La graella es modificarà en els pròxims dies, ara que han acabat els clàssics de cada setmana com el Polònia. Els teleespectadors tenen per endavant unes vacances carregades d’estrenes i uns dies que hauran de marcar-se al calendari. El més esperat, segurament, és el retorn de Joc de cartes estiu que suposarà l’última temporada completa amb Marc Ribas al seu capdavant. En aquesta edició, que començarà el dimecres 22 de juliol, tornaran a recórrer Catalunya des del Pirineu de Lleida fins a les platges de Badalona, la Costa Daurada o la Catalunya central. Cada programa valorarà una especialitat o una manera diferent d’entendre la gastronomia estiuenca amb propostes de restaurants informals de muntanya, terrasses davant del mar, suquets de peix, plats de mar i muntanya o espais ideals per sopar a la fresca.
En les últimes setmanes, a TV3 han estat emetent els capítols de la primera temporada de La casa nostra. Que hagin recuperat el format de la sitcom després de tant de temps ha agradat moltíssim, tenint en compte que han assolit gairebé els dos milions de reproduccions a la plataforma. En la seva emissió a la televisió lineal no han fet males xifres, així que a partir del 6 de juliol començaran a passar els episodis nous de la segona temporada que acaben d’estrenar a 3Cat. La sèrie ocuparà les nits dels dilluns amb humor i noves incorporacions al repartiment, la convivència esbojarrada del Miqui amb els seus pares, el seu millor amic, la veïna i la propietària del bar de sota.
i una altra sèrie que passa de la plataforma a TV3 serà Vinagreta, la versió de Bruno Oro i Clara Segura que ara tindrà una segona vida després de les xifres de rècord que ha obtingut fins ara. Es tracta de vuit capítols de mitja hora que també podran veure’s els dilluns, amb la gran estrena per al 6 d’agost.
Quan acabarà ‘Com si fos ahir’? Ja hi ha data per al final de temporada
La gran i exitosa sèrie de sobretaula de TV3, Com si fos ahir, continua amb les aventures dels membres d’un grup d’amics que s’han convertit pràcticament en família dels teleespectadors. El 20 de juliol serà el gran dia, quan emetin el final de temporada tan esperat que ben segur que ve amb una bomba que sorprengui. De moment, han avançat que serà un capítol de més d’una hora de durada que s’emetrà en un horari especial perquè el podrem veure de nit després del TN Vespre.
En aquest darrer capítol, els Melero passaran uns dies en un càmping, però el que havien de ser uns dies de descans es convertiran en una aventura perillosa. Mentrestant, la família Andreu intentarà trobar la pau després d’una temporada intensa i la colla es reunirà, però sense saber que un d’ells té uns plans inesperats.
Quines sèries i pel·lícules emetrà TV3 aquest estiu?
La ficció guanyarà terreny a TV3 i a la plataforma 3Cat amb l’emissió de diverses sèries d’èxit internacional. Últim tango a Halifax arribarà a TV3 el pròxim 20 de juliol, quan els teleespectadors podran conèixer l’Alan i la Celia que són dos enamorats d’adolescència que es retrobaran seixanta anys després gràcies a les xarxes socials. Aquesta és una sèrie que explora l’amor en la vellesa, els secrets familiars i els canvis vitals.
El mateix dia, també arribarà el primer capítol de Crida la llevadora. En aquest cas,es tracta d’una ficció sobre les vivències d’un grup de llevadores i monges anglicanes de Londres entre els anys 50 i 70. Al llarg de les seves temporades, la producció evoluciona cronològicament reflectint els grans canvis socials de l’època. I bones notícies per als fans de Downton Abbey, que emetrà la sisena temporada a TV3 a partir del 26 de juliol. La història de l’aristocràtica família Crawley i el seu servei viuran els anys vint marcats per les conseqüències de la Primera Guerra Mundial.
Pel que fa a les pel·lícules que podrem veure a la cadena pública, podem destacar les 12 que han seleccionat d’Oscar pels mesos de juliol i agost. A laplataforma, els primers títols ja estaran disponibles el 20 de juliol amb la col·lecció Pel·lícules d’Oscar, i a TV3, es podran veure els dissabtes a la nit a partir del 25 de juliol. Seran títols ben coneguts pels amants del cinema com grans clàssics que interessaran als més cinèfils: Lawrence d’Aràbia, Carros de foc, El club dels poetes morts, Assassinat a l’Orient Express o El pianista són alguns d’aquests títols. D’altres que ja han avançat? El pare i Tootsie, L’ombra de l’aigua, Match point, L’últim emperador, El color púrpura i L’artista.