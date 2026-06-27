TV3 lo tiene todo preparado para iniciar la temporada de verano. La programación se modificará en los próximos días, ahora que han terminado los clásicos de cada semana como Polònia. Los telespectadores tienen por delante unas vacaciones cargadas de estrenos y unos días que deberán marcarse en el calendario. Lo más esperado, seguramente, es el regreso de Joc de cartes estiu que supondrá la última temporada completa con Marc Ribas al frente. En esta edición, que comenzará el miércoles 22 de julio, volverán a recorrer Cataluña desde el Pirineo de Lleida hasta las playas de Badalona, la Costa Dorada o la Cataluña central. Cada programa valorará una especialidad o una manera diferente de entender la gastronomía veraniega con propuestas de restaurantes informales de montaña, terrazas frente al mar, suquets de pescado, platos de mar y montaña o espacios ideales para cenar al aire libre.

En las últimas semanas, en TV3 han estado emitiendo los capítulos de la primera temporada de La casa nostra. Que hayan recuperado el formato de la sitcom después de tanto tiempo ha gustado muchísimo, teniendo en cuenta que han alcanzado casi los dos millones de reproducciones en la plataforma. En su emisión en la televisión lineal no han tenido malas cifras, así que a partir del 6 de julio comenzarán a pasar los episodios nuevos de la segunda temporada que acaban de estrenar en 3Cat. La serie ocupará las noches de los lunes con humor y nuevas incorporaciones al reparto, la convivencia alocada de Miqui con sus padres, su mejor amigo, la vecina y la propietaria del bar de abajo.

Y otra serie que pasa de la plataforma a TV3 será Vinagreta, la versión de Bruno Oro y Clara Segura que ahora tendrá una segunda vida después de las cifras de récord que ha obtenido hasta ahora. Se trata de ocho capítulos de media hora que también podrán verse los lunes, con el gran estreno para el 6 de agosto.

TV3 emitirá la segunda temporada de La casa nostra | 3Cat

¿Cuándo terminará ‘Com si fos ahir’? Ya hay fecha para el final de temporada

La gran y exitosa serie de sobremesa de TV3, Com si fos ahir, continúa con las aventuras de los miembros de un grupo de amigos que se han convertido prácticamente en familia de los telespectadores. El 20 de julio será el gran día, cuando emitan el final de temporada tan esperado que seguramente vendrá con una bomba que sorprenda. De momento, han adelantado que será un capítulo de más de una hora de duración que se emitirá en un horario especial porque lo podremos ver de noche después del TN Vespre.

En este último capítulo, los Melero pasarán unos días en un camping, pero lo que debían ser unos días de descanso se convertirán en una aventura peligrosa. Mientras tanto, la familia Andreu intentará encontrar la paz después de una temporada intensa y el grupo se reunirá, pero sin saber que uno de ellos tiene unos planes inesperados.

¿Cuándo emitirán el capítulo final de Com si fos ahir? | TV3

¿Qué series y películas emitirá TV3 este verano?

La ficción ganará terreno en TV3 y en la plataforma 3Cat con la emisión de varias series de éxito internacional. Último tango en Halifax llegará a TV3 el próximo 20 de julio, cuando los telespectadores podrán conocer a Alan y Celia que son dos enamorados de adolescencia que se reencontrarán sesenta años después gracias a las redes sociales. Esta es una serie que explora el amor en la vejez, los secretos familiares y los cambios vitales.

El mismo día, también llegará el primer capítulo de Crida la llevadora. En este caso, se trata de una ficción sobre las vivencias de un grupo de comadronas y monjas anglicanas de Londres entre los años 50 y 70. A lo largo de sus temporadas, la producción evoluciona cronológicamente reflejando los grandes cambios sociales de la época. Y buenas noticias para los fans de Downton Abbey, que emitirá la sexta temporada en TV3 a partir del 26 de julio. La historia de la aristocrática familia Crawley y su servicio vivirán los años veinte marcados por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

Estas serán las tres series de las tardes de TV3 para el verano

En cuanto a las películas que podremos ver en la cadena pública, podemos destacar las 12 que han seleccionado de Oscar para los meses de julio y agosto. En la plataforma, los primeros títulos ya estarán disponibles el 20 de julio con la colección Películas de Oscar, y en TV3, se podrán ver los sábados por la noche a partir del 25 de julio. Serán títulos bien conocidos por los amantes del cine como grandes clásicos que interesarán a los más cinéfilos: Lawrence de Arabia, Carros de fuego, El club de los poetas muertos, Asesinato en el Oriente Express o El pianista son algunos de estos títulos. ¿Otros que ya han adelantado? El padre y Tootsie, La sombra del agua, Match point, El último emperador, El color púrpura y El artista.