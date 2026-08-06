Joc de cartes no ha defraudado en la segunda entrega de una temporada de verano que comenzó realmente fuerte. En esta ocasión, el objetivo era encontrar el mejor restaurante de primera línea de mar de Badalona. El aspecto y el nivel de los platos ha sido superior al de otras entregas, con tapas bien elaboradas y unos arroces que daban gusto a la vista. Eso sí, el espectáculo ha vuelto a estar protagonizado por la actitud de los restauradores más que por los platos que tenían que degustar. De los cuchillos de la semana pasada, a la estrategia -fallida y criticada- de las encargadas de uno de los locales de este miércoles.

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Nos referimos a Ángela y Amparo, las caras visibles de El Sucamar, que han puntuado a la baja a sus rivales seguramente con la intención de salir favorecidas en el resultado final. Sin embargo, lo peor no ha sido esto, sino que hayan puesto a los pies de los caballos a uno de sus camareros. El chico se ha equivocado mucho, de acuerdo, pero lo han vendido y lo han dejado en evidencia frente a los otros en vez de responsabilizarse y aceptar el mea culpa. Vamos por partes y analicemos todo lo que ha dado de sí este nuevo episodio del concurso de un Marc Ribas que también ha querido decir la suya.

La Taverna del Port, pocos fogones pero grandes cantidades

El primer restaurante que han visitado ha sido La Taverna del Port, que poca cosa tenía de taberna más allá del estilo de las mesas. La inspección de la cocina ha acabado dando mucho de qué hablar, ya que no han logrado encontrar el fuego donde cocinan toda la comida que ofrecen. Tenían una plancha y un par de microondas, pero ¿cómo hacen los arroces? El presentador ha querido satisfacer la curiosidad de los comensales, que han llegado a la mesa con bastante desconfianza. Allí, ha descubierto que tiene una pequeña placa de inducción… cosa que le obliga a cocinar plato por plato. Cuando ha tenido que justificarse, el cocinero ha dicho que había estado hasta las cinco de la madrugada cocinando para, después, solo tener que calentarlo todo.

Aquest és l’únic foc que trobem en el primer restaurant | TV3

Ya con la mosca detrás de la oreja, han comenzado a comer. Las tapas y los platos no estaban mal, pero todos han coincidido en que se trata de una oferta más bien sencilla. Eso sí, se han quedado sin palabras cuando han visto la gran cantidad de comida que ofrecen. Tampoco se han acabado de creer que esta sea la ración que sirven habitualmente, claro: «Lo hemos visto todo muy preparado…». Y, de ahí, al detalle simpático de la comida cuando Marc Ribas se ha manchado la camiseta y todos han reído: «No os preocupéis, que tengo más«.

Que las encargadas de El Sucamar destacaran que a los platos les faltaba sal daría juego más adelante, ya lo veremos. Sea como sea, después de todo La Taverna del Port se ha llevado un 5,7 de nota media, con el servicio con la mejor valoración (un 8) mientras que han suspendido en el precio con un 4,5.

Tapes grans i el Marc Ribas tacat en el primer restaurant | TV3

Mucha tensión en la cocina de El Sucamar, con una carta bien llena de platos

A continuación, se han dirigido hacia el otro lado del puerto para visitar qué ofrece El Sucamar de las encargadas más intensas de la noche. Tan pronto como han puesto un pie, se ha evidenciado que a Oriol de La Taverna del Port no le habían sentado bien las críticas que había escuchado en su local. ¿Y qué ha hecho? Intentar vengarse, con un comentario negativo tras otro: «La decoración es inexistente y la carta está pensada para turistas, es la típica de un restaurante de la Rambla de Barcelona donde quieren tocar todos los palos y donde va gente que no sabe comer fuera«. No le ha gustado que dijeran que su estilo era «minimalista», eso ha quedado claro, ya que ha sido el único que no ha aplaudido que tengan una cocina muy grande. Con el orgullo herido, ha salido la bestia.

El show de verdad, sin embargo, llegaría con los errores que ha cometido el camarero. Los nervios eran evidentes y ni siquiera ha sido capaz de tomar nota sin equivocarse… hasta tres veces. Primero se ha olvidado de apuntar uno de los platos, después ha entendido que querían un plato de primero cuando era de segundo y, además, ha recomendado un plato que ni siquiera tienen en la carta. Todo esto ha enfadado a las encargadas del restaurante, que lo han dejado verde en la cocina con la amenaza de que la bronca sería peor después cuando no hubiera cámaras delante.

Le han dicho de todo al pobre chico, pero lo peor de todo es que lo han dejado en evidencia cuando han salido a pedir perdón al resto. No ha sido el típico mea culpa, no, lo han señalado a él directamente como el único responsable de los errores. No habla muy bien de ellas, claro, y sus rivales lo han aprovechado: «Me ha parecido superfeo, yo no te lo habría hecho. Lo que no puedes hacer es pisar a tu compañero, dejarlo como un trapo sucio y echarle toda la mierda a él. Tú eres la encargada». Pero ellas continuaban regañándolo: «La has cagado muchísimo y a mí no me hace ninguna gracia, la bronca te la llevarás después«, le han insistido una y otra.

A la cuina del Sucamar es nota la tensió 😬.



Creieu que l'Amparo i l'Ángela han venut l'Steven?



🔁 Sí, no m'agrada com s'han portat amb ell.



❤️ No, l'han posat al seu lloc. #JocDeCartesEstiu3Cat pic.twitter.com/XZibo2U0ms — 3Cat (@som3cat) August 5, 2026

La tensió a la cuina ha cridat molt l’atenció | TV3

Más allá de esta escena incómoda para los demás, la comida la han encontrado muy buena. Lo que no ha gustado, de nuevo, es cómo se han comportado Amparo y Ángela. Y es que, cada pequeña crítica que hacían los rivales, salían corriendo con la escopeta cargada. Que decían que le faltaba pimienta? Pues salían con el bote y dejaban claro al otro que, en su restaurante, echaron en falta sal. Todo muy feo e innecesario, con una actitud que las ha perjudicado mucho. La nota media, después de las valoraciones de los otros, ha acabado siendo de un 6,2. La categoría de la cocina ha obtenido la puntuación más alta con un 7,5, mientras que el servicio ha suspendido con un 4 y no precisamente por los errores del camarero… sino por culpa de ellas.

Marbrava, arroces muy buenos y con buenas vistas

El último participante de la noche era el Marbrava, una muy buena opción para hacer un arroz en Badalona. La cosa parecía que no empezaba muy bien, por eso, ya que han encontrado suciedad en la cocina y no les ha convencido que solo tuvieran una paellera. La decoración, con un montón de pañuelos en las paredes, tampoco ha sido de su gusto. Los primeros tampoco parecía que fueran increíbles, ya que encontraban que las patatas bravas no picaban y que a la ensalada le faltaba aceite. Incluso Marc Ribas les ha preguntado si estaban contentos y no se ha visto demasiada euforia: «Todo normalito». La parte más entretenida? Cuando han leído la mala reseña que habían dedicado a las representantes del anterior restaurante, a quienes han acusado de haber «crucificado» a su camarero. Ellas han intentado justificarse, claro, pero los rivales les han dejado claro que les habían violado.

Todo ha cambiado cuando han llegado los segundos platos. Con cuatro arroces diferentes, todos han quedado maravillados porque los han encontrado buenísimos y muy sabrosos: «Me ha sorprendido muy positivamente». La única pequeña crítica, al arroz negro porque había demasiada tinta: «Parece que lleva un pegote de petróleo encima». No han acabado de entender cómo les salen los números, ya que ofrecen buen producto a un precio bajo. Sea como sea, han acabado con la panza contenta. Les ha perjudicado que los primeros hayan flaqueado, por eso, cosa que ha hecho que la nota media cayera al 5,1 cuando seguramente se merecen más. Las paellas se llevan la mejor nota con un 6, mientras que el espacio y la cocina han suspendido con un 4,5 respectivamente. Cabe decir, sin embargo, que las de El Sucamar han puntuado mucho más a la baja y eso ha influido en la nota final.

Aquest arròs acabaria sent el millor plat del programa | TV3

Reproches hacia las encargadas de El Sucamar en la confrontación final

Como se podía sospechar, la confrontación final ha estado marcada por todos los reproches que han dedicado a la actitud de las encargadas de El Sucamar. Que hayan «denigrado» a su camarero ha hecho que los contrincantes las dejaran verdes, un gesto que ellas creían que no habían hecho. Cuando Marc Ribas ha visto que las mujeres continuaban excusándose, se ha visto obligado a saltar: «Si dices que se ha equivocado, lo estás señalando; pero si hablas en plural dices que os habéis equivocado como equipo y cambia mucho la cosa. El lenguaje es muy importante y la intencionalidad de las palabras tiene mucha fuerza». Vaya, después de esto sí que han reconocido que quizás no habían estado acertadas.

Los de Marbrava no se esperaban una nota tan baja, pero saben que es la pareja femenina la que ha puesto peor nota. A ellas no les ha gustado quedar de malas, claro, y han señalado a Oriol: «Allí dijiste cosas muy diferentes. ¿Ahora puntúas para quedar bien?». Pero no han podido evitar quedar en evidencia, ya que han puntuado claramente a la baja: «Esto es jugar y creo que no habéis sido justas«. Es claro, han acabado en primera posición gracias a eso.

Les encarregades d’El Sucamar han estat les protagonistes de la nit | TV3

Las notas de Marc lo han cambiado todo y, de hecho, la clasificación ha girado totalmente. Haber otorgado el plato estrella al arroz de cangrejo azul al Marbrava los ha hecho pasar de la última a la primera posición, unos ganadores que se han sorprendido mucho cuando los han premiado de esta manera. De las notas del presentador, curioso el 10 que ha puesto al servicio del Sucamar: «Nos hemos encontrado nervios, pero no del servicio». Golpe hacia sus encargadas.