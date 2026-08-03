Susanna Griso y Luis Enríquez se han dado el «sí, quiero» en una boda que debía ser íntima… y ha terminado siendo multitudinaria. No contaban con que terminarían viralizándose fotografías del interior, además, pero es que el look informal del novio contrastaba mucho con el vestido de princesa que llevó la presentadora de Espejo Público. Ellos mismos han terminado riéndose públicamente, de la misma manera que los fans también han agradecido que hayan compartido fotografías de los diferentes momentos de su gran día. Entre los detalles que han hecho públicos, por ejemplo, cómo eran las invitaciones de boda que repartieron a los invitados. La sorpresa es que estaban escritas en catalán.

El diseño de la invitación ha sido clásico, romántico y rústico a la vez. El sobre lo han elegido marrón y, dentro, destaca una ilustración en acuarela sobre uno de los rincones más bonitos de la finca donde se han casado. Susanna Griso no ha dudado en etiquetar a la artista detrás: «Siempre he admirado las invitaciones de mi queridísima Marta Papier y, en esta reválida que nos ha regalado la vida, ella tenía que ser la artista elegida para plasmar la belleza de los pinos, los tamarindos y los templetes del Camí de Ronda. Los plumajes de la Pampa, tan característicos de este rincón de la Costa Brava, también han estado presentes en toda la decoración floral«.

Y, como decíamos, lo que más ha llamado la atención es que el texto estuviera escrito en catalán y no en castellano como muchos podían sospechar. A ambos lados han escrito los nombres de sus respectivos hijos, Jan, Mireia, Dorcette y Kudus, Blanca, Santi, Lola y Luisito. Y otro detalle curioso que no se explica, que hayan impreso todas las invitaciones -más de un centenar- con un error gramatical sin darse cuenta: «Los niños participan el (sic) matrimonio de sus padres, Susanna y Luis«. No han tenido en cuenta que participar es un verbo intransitivo que necesita la preposición «en», parece.

Así eran las invitaciones a la boda de Susanna Griso | Instagram

Más fotos del álbum del matrimonio de Susanna Griso y Luis Enríquez

Susanna Griso ha llenado su perfil de Instagram de fotografías que no se habían visto del matrimonio, como una en la que se la ve posar con el vestido de novia y el ramo en las manos. Radiante y guapa va la novia, que dicen: «Debéis perdonarme porque he necesitado una semana para responder a tantas felicitaciones tan tiernas. No sé en qué momento soñé con un enlace íntimo… Todo lo demás se ha cumplido tal y como imaginé gracias a los colaboradores que nos han regalado la esencia del Empordà«, ha dicho antes de etiquetar a los proveedores que ha contratado.

«Rosa Esteve puso la fantasía en un vestido inspirado en las olas del mar. Gracias, Rosa, por acompañarme en todas las ocasiones importantes de mi vida, eres mi talismán. Me prometieron calzarme para bailar hasta altas horas de la madrugada y no me falló, solo tú sabes casar elegancia y comodidad», son algunos de los comentarios que ha dicho para agradecer la ayuda. De la decoración floral, por ejemplo, ha dicho que quería crear una imagen que recordara al paisaje empordanés de verano con buganvillas, espigas y girasoles.

Los novios han compartido fotos de su matrimonio | Europa Press

Hemos visto a Susanna Griso acompañada de su equipo de confianza, de los fotógrafos… una ventana a la ceremonia que ha sido de todo, menos íntima.