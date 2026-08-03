Jessica Goicoechea nunca ha sido de esas famosas que callan para evitar escándalos, teniendo en cuenta que ha demostrado no tener pelos en la lengua también en temas polémicos. Un par de semanas después de confesar abiertamente que siempre pasea por Barcelona con gas pimienta en el bolso porque siente «mucha inseguridad», ahora se ha pronunciado sobre la crisis en Ceuta con unas palabras que muchos han aprovechado para acusarla de racista. Ella, atacada por todas partes, ha querido defenderse en un comunicado incendiario.

«A todos los que estáis organizando campañas de odio y boicot contra mí, perdéis el tiempo. Tengo exactamente el mismo derecho a hablar que vosotros, y ni vuestro acoso ni vuestras amenazas conseguirán hacerme callar«, lanza la catalana. Jessica Goicoechea lamenta que aquellos que se llenan la boca hablando de libertad de expresión y de derechos, ahora sean los primeros en intentar silenciarla y boicotearla solo porque no piensan exactamente igual que ella.

La empresaria criticó abiertamente al gobierno de Pedro Sánchez por la gestión que ha hecho de la crisis migratoria, al mismo tiempo que describió la situación en Ceuta como «invasión«. Ella sostenía que la inmigración debía ser legal, ordenada y condicionada a que quien llegue trabaje, se integre y respete las leyes. Que vinculase la inmigración procedente de países islámicos como un riesgo para el derecho de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ terminó de caldear los ánimos, claro está. Lo que no puede ser, sin embargo, es que ahora la ataquen con el recuerdo de la violencia de género que denunció haber sufrido a manos de su expareja: «Hay que ser profundamente cobarde y miserable para intentar utilizar como excusa un episodio de violencia de género que sufrí hace años. No tiene absolutamente nada que ver con otra cosa«.

Jessica Goicoechea envía un comunicado después de la polémica | Instagram

Jessica Goicoechea denuncia que estén pretendiendo vincular un delito individual que vivió en su vida personal con un debate sobre fronteras y seguridad nacional: «Esto es un salto acrobático ridículo que solo demuestra vuestra falta de argumentos», insiste. «Intentar resucitar un trauma personal que no guarda la más mínima relación con lo que está pasando en Ceuta para intentar deslegitimarme no os da la razón: solo retrata lo bárbaros que sois al pretender instrumentalizar mi dolor«, añade la barcelonesa.

Jessica Goicoechea matiza sus palabras sobre la crisis en Ceuta

Muchos detractores de Jessica Goicoechea la han acusado de tener un discurso de derechas, lo que también la ha hecho estallar. Ella dice que piensa por sí misma y que nadie la representa al 100%: «No debo lealtad a ningún partido y no necesito que nadie me diga qué debo pensar». Independientemente de eso, se defiende y recalca que está a favor de la inmigración: «Apoyo a toda aquella persona que venga a este país a aportar, a trabajar, a integrarse y a respetar nuestras leyes y costumbres. Es algo totalmente lógico y necesario».

La modelo no se corta en su perfil de Instagram

No cree que debamos aceptar a todo el mundo, sin embargo: «Lo que no se puede defender es la entrada masiva e incontrolada sin cumplir ningún tipo de requisito, como si las fronteras no existieran«. Ella está a favor de exigir un control legal y unas normas mínimas de acceso: «Esto no es odio sino sentido común, orden y seguridad tanto para los que ya estamos aquí como para quienes vienen a hacer las cosas bien».

Ella no es de esas que creen que es bueno decir que todo el mundo es bienvenido a España cuando muchas familias «no llegan a fin de mes», los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, la sanidad está «colapsada» o los servicios públicos están «al límite»: «Pretender acoger a todo el mundo sin control mientras la gente de aquí se ahoga no es solidaridad: es irresponsabilidad«, clama Goicoechea.

Jessica Goicoechea se defiende en un escrito muy potente | Instagram

Jessica Goicoechea da su opinión sobre la crisis en Ceuta | Europa Press

Jessica Goicoechea siempre ha defendido los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, por lo que le parece «una broma de mal gusto» que la estén criticando tantas feministas: «¿De verdad me daréis lecciones mientras justificáis la entrada masiva de una ideología religiosa donde las mujeres son esclavas y los homosexuales están perseguidos o castigados? Abrid los ojos«. Y es que ella cree que si se permite que esto avance, ni las mujeres ni la gente del colectivo podrán caminar tranquilos por la calle: «Esto es una realidad que ya está sucediendo. Defender los derechos de verdad implica proteger el país de quienes pretenden destruirlos, no ser cómplices por postureo», añade en un escrito que dará que hablar.