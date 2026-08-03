Los vestidos colombianos que estilizan la figura, favorecen y quedan de cine al combinarlos con tacones

Llevamos semanas cansadas del minimalismo de siempre y nuestro armario pedía a gritos un giro radical. (Sí, nosotras también alucinamos con lo rápido que cambia la tendencia).

La moda estival ha encontrado en los patrones artesanos y los estampados vibrantes la solución definitiva para salir del aburrimiento sin perder ni un poco de elegancia.

El secreto mejor guardado del diseño latino

Lejos de los cortes planos, la auténtica revolución de la temporada viene firmada por marcas procedentes de Colombia que arrasan en el street style. (Y nuestra cartera agradece fichar piezas tan especiales).

La clave de su éxito radica en siluetas pensadas para realzar la figura de manera natural, jugando con texturas frescas y largos estratégicos que multiplican el efecto estilizador al instante.

Firmas como Sixxta proponen opciones en tonos crudos con detalles teja por 136 euros que solucionan cualquier jornada de oficina bajo el calor estival.

Si buscas exclusividad absoluta, los diseños en seda 100% con motivos marinos de Donde Estaban alcanzan los 479 euros, convirtiéndose en auténticas joyas de coleccionista para eventos clave.

Versatilidad extrema para tus pies

El verdadero poder de estos vestidos radica en su capacidad camaleónica para adaptarse tanto a una cena elegante como a una tarde de turismo por la ciudad.

Opciones como el largo fluido con estampado floral de Arkitect, disponible por 115 euros, demuestran que ir impecable no está reñido con la comodidad más absoluta.

Y si prefieres arriesgar con cortes mini para presumir de piernas, el modelo con print dálmata y cuello halter de Tennis por 105 euros es la joya que estabas esperando.

Lo mejor de todo es que funcionan a la perfección con sandalias de tacón kitten, aunque combinados con zapatillas deportivas consiguen ese contraste sporty tan codiciado por las que más saben de moda.

Las unidades vuelan a un ritmo frenético en las webs oficiales y la temporada de rebajas apura sus cartuchos. ¿Te quedarás sin tu favorito?