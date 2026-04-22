Jessica Goicoechea y El Mago Pop son dos celebridades en sus respectivos ámbitos, un dúo catalán muy exitoso que ahora podemos relacionar cuando nadie lo habría hecho antes. La top-model y el ilusionista más importante de la historia de nuestro país han estado manteniendo una serie de citas que hacen pensar que aquí podría haber algo más allá de la amistad. Así lo asegura el periodista e influencer Javi Hoyos, que los hace protagonistas de una historia de amor muy inesperada.
El presentador explica, a través de su perfil en Instagram, que los han visto juntos “en varias citas” y que habría pruebas gráficas de una de ellas. Él mismo habría visto, en primera persona, una instantánea que muestra un beso en los labios que lo cambia todo. No son reuniones de trabajo ni cenas entre amigos, sino que se están conociendo y de aquí podría surgir una relación que pocos esperaban porque pertenecen a dos mundos muy diferentes.
De momento, se están conociendo y ninguno de los dos diría que mantienen una relación formal. Nos encontramos ante dos personas solteras que han tenido varias citas, pero esto no se traduce en que sean una pareja porque es muy pronto. Parece que la cosa tiene buena pinta si hacemos caso a la información que está compartiendo su entorno más cercano, eso sí: “Me quedo loco. Ella que tiene tantos ocultos, tal como ha demostrado en El Desafío, ¿la veremos ahora en alguno de los espectaculares shows de El Mago Pop? Sería increíble”.
El día que Jessica Goicoechea y El Mago Pop coincidieron en Barcelona
Nosotros recordamos que era diciembre del año pasado cuando Jessica Goicoechea participó en un gran evento que montó el mago con algunas estrellas de Hollywood. Como mínimo, se conocen desde entonces… ¿o la relación viene de antes? Ella rompió con el jugador de rugby Mau Moreno en septiembre de 2025, este es otro dato interesante.
El Mago Pop, por su parte, nunca ha querido hablar públicamente de sus relaciones amorosas y no se sabe nada sobre este tema. Tímido e introvertido, cuesta pensar que dejara atrás este hermetismo si realmente comienza a salir con la modelo. El tiempo dirá cómo termina esta aparente historia de amor.