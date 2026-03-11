Jessica Goicoechea ha emitido un comunicado muy esperado que confirma que ha podido poner fin a un episodio muy complicado de su vida. La modelo barcelonesa ha ganado, finalmente, el juicio que la enfrentaba a su expareja River Viiperi. Lo acusó de cometer violencia de género contra ella y el juez le ha dado la razón, ya que las pruebas que ha presentado eran suficientemente firmes. Después de seis años de batalla judicial, ha roto su silencio en un mensaje en el que lamenta haber sufrido episodios de maltrato físico y psicológico de los que no había querido hablar hasta ahora.

«La verdad saldrá a la luz, una frase que hace años que oigo varias veces y, por fin, puedo decir que seis años más tarde la verdad ha salido a la luz. Hoy la justicia ha hablado y una sentencia judicial ha reconocido los hechos. He ganado el caso de, sin ninguna duda, el peor episodio de mi vida; violencia de género«, ha escrito en su perfil de Instagram.

Jessica Goicoechea emite un comunicado sobre la guerra judicial contra el agresor | Instagram

Jessica Goicoechea denuncia el maltrato físico y psicológico que sufrió a manos de su expareja

El caso se remonta al confinamiento por la pandemia del coronavirus, cuando la catalana detuvo a su pareja -el modelo de Ibiza que le hacía de representante después de unos cuantos años de relación-. River fue detenido por los Mossos d’Esquadra, pero lo dejaron en libertad con cargos después de esta denuncia por un episodio de violencia doméstica. Eso se supo tiempo después, cuando Jessica Goicoechea confirmó que había sufrido «violencia física», aunque decía que había sido la violencia psicológica la que más «huella» le dejó: «Pasé dos años y medio con alguien jugando con mi mente y eso me mató«.

Ahora, ha dado más detalles: «Han sido seis años largos, seis años de mucho silencio público, de procesos judiciales, de reconstrucción personal y de aprendizaje. Elegí callar todo este tiempo porque creía en los tiempos de la justicia y en la importancia de proteger mi paz mientras todo seguía su curso«. Si ahora habla de ello, es porque necesita «cerrar» este episodio: «Hoy no escribo estas palabras desde el rencor, las escribo desde el cierre».

Y es que, con su testimonio, confía poder dar visibilidad a una violencia que, desgraciadamente, todavía hay muchas mujeres que sufren: «La violencia de género no siempre se ve desde fuera. A veces se duda, se cuestiona, y muchas veces el camino para que la verdad sea escuchada es largo y doloroso». Espera que este mensaje pueda ayudar, aunque sea un poco, a alguna de las «muchísimas» mujeres y niñas que le escribieron cuando salió a la luz la noticia.

Jessica Goicoechea gana el juicio contra la expareja | Europa Press

Ella tardó una semana en denunciar, dice, y esos días sintió “mucho juicio” a su alrededor y también “dudas, comentarios, culpa y lástima”. Después de tomar la decisión de denunciarlo, Goicoechea dice que se sintió muy cuestionada por parte de quienes debían aplicar la ley. «Desde fuera todo puede parecer más fácil, pero es súper comprensible tomarse tu tiempo. Es un proceso difícil y ninguna mujer debería ser juzgada por cuánto tiempo tarda en dar ese paso», lamenta. «Hoy cierro una etapa y, aunque no pueda borrar lo que he vivido, nadie podrá tocar la verdad, mi dignidad o mi voz. Gracias de corazón a los que siempre estuvieron, los que apoyaron y creyeron en mí durante este proceso«, ha concluido en un texto complicado de escribir.