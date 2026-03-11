Jessica Goicoechea ha emès un comunicat molt esperat que confirma que ha pogut posar fi a un episodi molt complicat de la seva vida. La model barcelonina ha guanyat, finalment, el judici que l’ha enfrontat a la seva exparella River Viiperi. El va acusar de cometre violència de gènere contra ella i el jutge li ha donat la raó, ja que les proves que ha presentat eren prou fermes. Després de sis anys de batalla judicial, ha trencat el seu silenci en un missatge en què lamenta haver patit episodis de maltractament físic i psicològic dels que no ha volgut parlar fins ara.
“La veritat sortirà a la llum, una frase que fa anys que sento diverses vegades i, per fi, puc dir que sis anys més tard la veritat ha sortit a la llum. Avui la justícia ha parlat i una sentència judicial ha reconegut els fets. He guanyat el cas de, sense cap mena de dubte, el pitjor episodi de la meva vida; violència de gènere“, ha escrit en el seu perfil d’Instagram.
Jessica Goicoechea denuncia el maltractament físic i psicològic que va patir en mans de la seva exparella
El cas es remunta al confinament per la pandèmia del coronavirus, quan la catalana va detenir la seva parella -el model d’Eivissa que li feia de representant després d’uns quants anys de relació-. River va ser detingut pels Mossos d’Esquadra, però el van deixar en llibertat amb càrrecs després d’aquesta denúncia per un episodi de violència domèstica. Allò va saber-se temps després, quan Jessica Goicoechea va confirmar que havia patit “violència física”, encara que deia que havia estat la violència psicològica la que més “empremta” va deixar-li: “Vaig passar dos anys i mig amb algú jugant amb la meva ment i això va matar-me“.
Ara, n’ha donat més detalls: “Han estat sis anys llargs, sis anys de molt silenci públic, de processos judicials, de reconstrucció personal i d’aprenentatge. Vaig escollir callar tot aquest temps perquè creia en els temps de la justícia i en la importància de protegir la meva pau mentre tot seguia el seu curs“. Si ara en parla, és perquè necessita “tancar” aquest episodi: “Avui no escric aquestes paraules des del rancor, les escric des del tancament”.
I és que, amb el seu testimoni, confia poder donar visibilitat a una violència que, desgraciadament, encara hi ha moltes dones que pateixen: “La violència de gènere no sempre es veu des de fora. A vegades es dubta, es qüestiona, i moltes vegades el camí perquè la veritat sigui escoltada és llarg i dolorós”. Espera que aquest missatge pugui ajudar, encara que sigui una mica, a alguna de les “moltíssimes” dones i nenes que van escriure-li quan va sortir a la llum la notícia.
Ella va trigar una setmana a denunciar, diu, i aquells dies va sentir “molt judici” al seu voltant i també “dubtes, comentaris, culpa i llàstima”. Després de prendre la decisió de denunciar-ho, Goicoechea diu que va sentir-se molt qüestionada per part dels qui havien d’aplicar la llei. “Des de fora tot pot semblar més fàcil, però és supercomprensible prendre’t el teu temps. És un procés difícil i cap dona hauria de ser jutjada per quant de temps triga a fer aquest pas”, lamenta. “Avui tanco una etapa i, encara que no pugui esborrar el que he viscut, ningú podrà tocar la veritat, la meva dignitat o la meva veu. Gràcies de cor als que sempre van estar, els que van donar suport i van creure en mi durant aquest procés“, ha conclòs en un text complicat d’escriure.