Jessica Goicoechea i El Mago Pop, més que amics: cites i petons en secret
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
22/04/2026 16:44

Jessica Goicoechea i El Mago Pop són dues celebritats en els seus respectius àmbits, un duet català molt exitós que ara podem relacionar quan ningú no ho hauria fet abans. La top-model i l’il·lusionista més important de la història del nostre país han estat mantenint una sèrie de cites que fan pensar que aquí podria haver-hi alguna cosa més enllà de l’amistat. Així ho assegura el periodista i influencer Javi Hoyos, que els fa protagonistes d’una història d’amor molt inesperada.

El presentador explica, a través del seu perfil a Instagram, que els han vist junts “en diverses cites” i que hi hauria proves gràfiques d’una d’elles. Ell mateix hauria vist, en primera persona, una instantània que mostra un petó als llavis que ho canvia tot. No són reunions de feina ni sopars entre amics, sinó que s’estan coneixent i d’aquí podria sorgir una relació que pocs s’esperaven perquè pertanyen a dos mons molt diferents.

El Mago Pop ha triomfat a Broadway - 3Cat
El Mago Pop està mantenint cites amb la top-model | 3Cat

De moment, s’estan coneixent i cap dels dos no diria que mantenen una relació formal. Ens trobem davant de dues persones solteres que han tingut diverses cites, però això no es tradueix en què siguin una parella perquè és molt aviat. Sembla que la cosa té bona pinta si fem cas a la informació que està compartint el seu entorn més proper, això sí: “Em quedo boig. Ella que té tants ocults, tal com ha demostrat a El Desafío, la veurem ara en algun dels xous espectaculars d’El Mago Pop? Seria increïble”.

Nosaltres recordem que era el desembre de l’any passat quan Jessica Goicoechea va participar en un gran esdeveniment que va muntar el mag amb algunes estrelles de Hollywood. Com a mínim, es coneixen des de llavors… o la relació ve d’abans? Ella va trencar amb el jugador de rugbi Mau Moreno el setembre del 2025, aquesta és una altra dada interessant.

Jessica Goicoechea va participar en un gran acte d'El Mago Pop el 2025
Jessica Goicoechea va participar en un gran acte d’El Mago Pop el 2025 | Europa Press

El Mago Pop, per la seva banda, mai no ha volgut parlar públicament de les seves relacions amoroses i no se sap res sobre aquest tema. Tímid i introvertit, costa pensar que deixés enrere aquest hermetisme si realment comença a sortir amb la model. El temps dirà com acaba aquesta aparent història d’amor.

Jessica Goicoechea diu quants diners té al banc i deixa tothom bocabadat
