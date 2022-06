Acusen Jessica Goicoechea d’estafar les clientes amb la marca de biquinis

Jessica Goicoechea ha estat notícia recentment per unes imatges que fan pensar que hauria començat una relació amb Marc Bartra, l’exjugador del Barça que s’ha separat de Melissa Jiménez fa uns mesos. La influencer barcelonina és una de les més exitoses, una model de carrera internacional i fructífera que va apostar per crear-se la seva pròpia marca de roba fa uns anys. A través de la pàgina web oficial, les fans poden comprar els biquinis que li veuen posats en les fotos que publica a Instagram per fer-ne publicitat. No tenen un preu baix, precisament, però això tampoc no sobta tenint en compte que és la tònica habitual en les marques pròpies de les famoses.

Ara bé, sembla que en el seu cas la marca no funciona tan bé com hauria de fer. I no ens referim a les vendes, que sembla que en té bastantes, sinó pel tracte que reben les clientes que compren algun dels seus productes. El programa de Telecinco que presenta María Patiño els caps de setmana, Socialité, ha parlat amb dones que manifesten la seva indignació amb la influencer catalana. I això per què? En haver d’esperar les comandes més de tres mesos sense cap mena d’informació de la marca.

Totes elles asseguren que estan preocupades i que comencen a creure que tot forma part d’una estafa. En els comentaris públics que han deixat algunes clientes es pot llegir: “A aquest pas s’acaba l’estiu i no puc posar-me el biquini” o “Menys festes a la piscina i més enviar les comandes. Es passa molt bé amb els diners de la gent”. Creuen que no arribaran a rebre els biquinis, el que les té molt preocupades perquè els hi han costat molts diners.

Les clientes critiquen Jessica Goicoechea | Telecinco

Les clientes acusen Jessica Goicoechea de ser una estafadora

El programa s’ha posat en contacte amb diverses clientes que manifesten el seu enuig. No veuen lògic haver d’esperar tantíssimes setmanes a rebre el biquini quan, a la pàgina web, en cap moment diuen que trigaran tant. A més a més, tampoc no els ofereix un seguiment i això les posa nervioses: “Avui dia no arriba i no m’avisen tampoc de quan m’arribarà. Hi ha noies que tenen les comandes molt més endarrerides que jo, que és el que va començar a provocar que em fes por que m’hagués estafat. Jo vaig comprar la part de dalt del biquini sense saber-ho per provar la marca, però hi havia noies que crec que s’havien gastat molts més diners… i és que si et compres dues o tres peces et gasten 160 € quan estem parlant de biquinis, així que són molts diners”.

Una altra dona lamenta que no li hagi arribat el biquini per a l’aniversari de l’amiga malgrat haver pagat un extra perquè l’enviament fos exprés: “Anaven passant els dies i no ens deien res… Ha passat gairebé un mes i res, però és que hi ha gent que va demanar el biquini al març i a l’abril i encara no el tenen. On ens hem ficat?”. I afegeix: “La propietària de la marca estava de festa mentre que nosaltres no sabem on són els nostres diners. Em sembla molt provocatiu. Entenc que ells vulguin vendre la marca, però abans han de solucionar un problema per després continuar venent”.

Hi ha clientes que sí que han rebut els biquinis, però que es mostren decebudes perquè no eren de la qualitat que s’esperaven: “Em vaig comprar tres biquinis i eren d’una qualitat dolentíssima, quan cada part em va costar 40 €… Un d’ells es va trencar poc després quan només me l’havia posat dues vegades”.

Acusen Jessica Goicoechea de ser una estafadora | Telecinco

El que queda clar és que cap d’aquestes dones tornarà a comprar un biquini de la Jessica Goicoechea, que haurà de canviar molt si vol millorar la mala publicitat que li han fet aquestes clientes enfadades.