Marc Bartra i Jessica Goicoechea, nova parella sorpresa

Marc Bartra va deixar els fans amb la boca oberta en anunciar la ruptura de Melyssa Jiménez. Després de vuit anys junts i tres fills en comú, el matrimoni decidia separar-se per sorpresa. El futbolista català va aparèixer a televisió fa un parell de setmanes i va assegurar que estava solter, una informació que ara Socialité nega. El programa de Telecinco ha emès el testimoni de Jordi Martín, un paparazzi que assegurava tenir informació sobre una nova aventura del defensa.

El català podria haver començat una relació amb la model Jessica Goicoechea, amb qui hauria acudit al concert de Rauw Alejandro. Allà els haurien vist en una actitud “molt tendra“: “Estaven amb més amics, però a les dues de la matinada els van veure sortir junts de la mà i sols. El feeling entre ells era molt evident”, assegura.

El paparazzi Jordi Martí ha asegurado en 'Socialité' que Marc Bartra y la modelo Jessica Goicoechea han sido pillados juntos #Socialité571 https://t.co/uKXlKNr3mz — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 18, 2022

Qui és Jessica Goicoechea?

Jessica Goicoechea és una de les models catalanes més internacionals del moment. Nascuda a Barcelona, té 25 anys i actualment se la coneix més per la marca de roba que ha dissenyat. Són moltes les famoses que llueixen els seus dissenys en les catifes vermelles, el que l’ha ajudat a fer-se un nom. La premsa rosa també parla d’ella, sobretot perquè recentment ha sortit amb l’actor d’Élite Arón Piper. Des que van tallar que no se sabia què era de la vida sentimental de la model, la que podria tenir a Marc Bartra com a nova conquista.

La model va començar la seva carrera amb només 15 anys, quan la va fitxar una agència molt prestigiosa de Nova York. Ha aparegut a campanyes publicitàries d’algunes de les marques de roba més importants del món, fins al punt de convertir-se en una de les més aclamades i també més seguides.

Cap dels dos no ha fet declaracions al respecte, així que caldrà esperar a veure si confirmen la relació o si opten per mantenir-la en secret. Sigui com sigui, el rumor ja ha sortit a la llum i amb això començarà la persecució mediàtica.