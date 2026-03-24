Bones notícies per als fans de La Travessa i del safareig. Aquesta tardor, arribarà a la plataforma la quarta edició del programa d’aventures que presenta Laura Escanes i no tindrà res a veure amb les anteriors… ja que, per primera vegada, els concursants no seran anònims sinó personatges molt coneguts. S’havia especulat molt amb aquesta edició VIP, la que s’ha confirmat en un comunicat bomba que ha deixat els fans amb unes ganes boges de veure’n el primer capítol. La llista dels famosos que hi participen? Amb noms sorprenents.
Seran vuit parelles les qui arribin a aquest reality amb ganes de superar el repte més extrem. Ben aviat començar el rodatge de la nova temporada que tindrà proves sorprenents, noves dinàmiques i un format “més intens que mai”. Quins bojos han acceptat el repte? La parella més sorprenent és la que formen Miki Núñez i Raquel Sans. La presentadora del TN farà tàndem amb el cantant i presentador d’Eufòria, dues de les cares més estimades de TV3 que ara mostraran una faceta desconeguda.
Jair Domínguez i Neus Rossell també se sumen a aquesta experiència aventurera, una parella que aportarà el seu humor inconfusible a una llista de concursants molt variada. I és que, per exemple, competiran amb un dels duets musicals més exitosos dels últims anys com són The Tyets. Els mataronins Oriol de Ramón i Xavier Coca deixaran les actuacions temporalment per posar a prova la seva complicitat en un entorn salvatge.
Quines parelles competiran a la primera edició amb famosos de La Travessa?
Una altra sorpresa? Que dues icones del bàsquet català hagin acceptat la proposta de la cadena pública. Ens referim a Laia Palau i Víctor Sada, que portaran al màxim l’esperit competitiu que els han guiat a les pistes. I d’aquests esportistes, a una gimnasta olímpica com la Natalia Timofeeva que farà equip amb la model Jessica Goicoechea. Una altra parella? La que formaran Nerea Sanfe i Carolina Ferre, dues comunicadores del País Valencià plenes d’espontaneïtat, bona energia i sentit de l’humor.
I també hi haurà un forat per a actors, un col·lectiu representat per Sheila i Christian Casas. Dos dels germans de Mario i Óscar Casas que estan més que acostumats a treballar davant d’una càmera. Els caracteritzarà l’energia i la química, un duet que pot guanyar molts adeptes. I, finalment, se sumen a aquesta aventura Carlota Bruna i Gádor Muntaner. En el seu cas, es tracta de dos referents en l’activisme ambiental que intentaran demostrar que la sostenibilitat i l’aventura poden anar de bracet.
Haurem d’esperar fins a la tardor per veure uns episodis que poden tenir encara més audiència que els de les anteriors edicions, que ja van fer rècord especialment entre el públic més jove que va convertir aquest programa en un dels més vistos a la plataforma des de la seva creació.