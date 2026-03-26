Berta Aroca s’ha convertit en una de les presentadores preferides de tota una generació, una de les cares més visibles de l’EVA de 3Cat que dirigeixen al públic juvenil. Després de presentar el Loft durant tres anys, la influencer acaba d’estrenar un projecte molt personal amb el que porta els seus vlogs diaris una mica més enllà. En el seu nou programa, anomenat Sí a tot, la jove s’endinsa en mons que li generen curiositat, por o preguntes que, segurament, tots ens hem fet. La veurem superar la por a volar en avió, preguntar a una tarotista sobre el seu futur… 10 capítols on descobrirem una faceta molt desconeguda d’aquesta estrella a les xarxes socials. Ara bé, la seva vida no ha estat de color de rosa com molts poden pensar. De fet, acaba de compartir un post en què treu a la llum que ha travessat una depressió molt profunda.
Fa un any, diu que va viure la “pitjor època” de la seva vida. La situació era complicada, fins al punt que diu que no volia llevar-se ni sortir de casa, ni parlar amb ningú, ni veure els amics i tampoc viure: “Vaig entrar en un pou molt fosc del qual pensava que mai trobaria sortida i em van diagnosticar depressió. Jo cada dia escrivia una miqueta i el que més m’ajudava era fer-li cartes a una berta que encara no existia però que jo demanava si us plau, si us plau, m’esperés i em donés forces”.
La Berta que escrivia aquelles cartes no coneixia a la d’ara i mai s’hagués imaginat que, un any després, tindria l’oportunitat de veure néixer un projecte com aquest: “Aquest projecte és per mi el recordatori de que mai t’has de rendir i mai has de donar res per fet. La vida és tan fràgil… El Sí a tot és el recordatori de que quan les coses semblen terribles i et costa aixecar-te i res t’omple, tanquis els ulls i pensis en la persona que encara no existeix però que t’espera amb els braços oberts. Jo sense la meva família, els meus amics, tothom que m’ha escoltat i acompanyat en el procés i vosaltres no estaria avui aquí“, arriba a dir.
Berta Aroca comparteix fotos plorant en la seva publicació més dura
Els seus fans han agraït molt aquest atac de sinceritat, una Berta Aroca vulnerable que no ha dubtat a obrir-se en canal. De fet, més enllà d’aquest text tan dur també ha publicat fotos en què se la veu plorant desesperada. Petits records d’una època fosca a la que no vol tornar, però que li serveixen per sentir-se encara més orgullosa del que ha aconseguit perquè sortir d’aquest pou no és fàcil: “És important explicar com et sents i buscar ajuda, la vida és bonica i sempre t’espera a l’altra banda. No estàs sol/sola“, ha recordat en aquest post a Instagram.
La presentadora se sent “plena i profundament orgullosa” d’aquest projecte en el qual han treballat durant tants mesos “amb un equip tan increïble”: “Ahir ho vaig celebrar amb tothom qui m’estima i va ser fantàstic. L’avi va a dormir cada dia a les 18:00 i va fer l’esforç de venir fins a Barcelona… quina sort rebre el vostre feedback i llevar-me amb tants missatges és tan increïble… Tant de bo poder-li haver explicat a la Berta de fa un any”.
En una d’aquestes imatges que ha compartit, pot llegir-se una nota que va escriure a les Notes del seu iPhone fa gairebé un any. Era el 5 d’abril de l’any passat quan s’escrivia a si mateixa coses tan impactants com que voldria “que l’atropellés un cotxe” només per comprovar que sent alguna cosa: “Crec que em deixaria caure i tancaria els ulls. No em queixaria, no demanaria ajuda. No escoltaria a ningú si em vinguessin a socórrer. Només descansaria al terra fred”. Aquell infern ha pogut deixar-lo enrere, però no abaixa la guàrdia perquè sap que pot caure-hi amb facilitat. Tenir un projecte tan maco i que ha agradat tant entre mans pot ajudar-la, això per descomptat. Un exercici de transparència que ha preocupat, però que ha estat rebut amb un munt de missatges macos per part dels seus seguidors.