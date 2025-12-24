Alba Carrillo va saltar a la fama de manera sobtada per la seva relació amb Feliciano López. Una parella que va ocupar durant molt temps les portades de les revistes del cor i els platós dels programes de crònica social que van revolucionar-se després del seu sonat divorci. La col·laboradora de televisió i el seu ex no guarden una relació gaire maca, si més no, l’Alba no s’ha tallat un pèl durant tots aquests anys a l’hora d’enviar certs dards cap a Feliciano. Més enllà de la ruptura, Alba Carrillo va patir molt durant el divorci, cosa que va acabar afectant greument la seva salut mental i va acabar patint una depressió forta. Sobre aquest tema n’ha parlat en el programa Hasta el fin del mundo, una mena de Pekín Exprés que emet RTVE i on Carrillo fa parella amb Cristina Cifuentes.
Alba Carrillo se sincera com mai sobre la depressió que va patir després del divorci
Com dèiem, aquesta temporada Alba Carrillo forma part dels participants de Hasta el fin del mundo, un reality d’aventures que comparteix amb Cristina Cifuentes i que aquesta setmana ha revelat el pitjor episodi personal després del divorci amb Feliciano i la depressió que va patir. En el programa d’aquesta setmana la parella havia de treballar a l’Antic Teatre Municipal d’un poble de l’Argentina per aconseguir diners per continuar la ruta dins el programa i arribar al punt de trobada marcat. En aquest cas, totes dues han format part de l’equip de maquillatge i vestuari d’una obra de teatre, moment que ha aprofitat l’exmodel per recordar aquest episodi vital. “Des que em vaig divorciar, que vaig tenir una depressió, veig les coses d’una altra manera”, ha confessat la comunicadora. Explica que aquesta aventura ha arribat en el moment perfecte perquè està aprenent a “estar sola”, una assignatura que tenia “pendent”. “Crec que és fonamental adonar-te que tu no ets la mitja taronja ni la mitja pera de ningú”, ha explicat.
Se l’ha vist d’allò més divertida amb aquesta experiència, tot just abans de sincerar-se com mai sobre les limitacions que va tenir per culpa de la depressió. “Quan vaig tenir depressió, que no em podia ni aixecar del llit, que em costava dutxar-me, em dutxava en trams i no volia menjar, sobretot perds la il·lusió per viure”, ha confessat fent referència al mediàtic divorci amb el tenista. Recorda que en aquesta època estava tan malament que no volia no sortir al carrer per prendre alguna cosa. “De sobte tornes a gaudir d’una posta de sol, d’un refresc, de sortir a veure els amics, coses petites que hi ha hagut un moment que no has gaudit i que això depèn de tu. Aquesta va ser la primera pedra d’un nou camí, de la meva nova jo”, ha revelat.
L’any 2016 Alba Carrillo i Feliciano López van posar punt final a la seva història d’amor un any després del seu matrimoni. El procés de divorci, però, es va convertir ben bé en un espectacle mediàtic que va generar molt d’interès i que va suposar un abans i un després en la vida de la col·laboradora.
Un any molt potent en l’àmbit professional
Sigui com sigui, Alba Carrillo tanca un 2025 molt potent en l’àmbit professional. A la seva participació en aquest reality d’aventures presentat per Paula Vázquez en què s’ha convertit en una de les candidates a guanyar el programa, se suma la seva col·laboració habitual dins el programa D Corazón i la seva participació fa uns mesos al talent culinari Bake off: famosos al horno.