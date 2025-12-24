Alba Carrillo saltó a la fama de manera repentina por su relación con Feliciano López. Una pareja que ocupó durante mucho tiempo las portadas de las revistas del corazón y los platós de los programas de crónica social que se revolucionaron después de su sonado divorcio. La colaboradora de televisión y su ex no guardan una relación muy buena, al menos, Alba no se ha cortado un pelo durante todos estos años a la hora de enviar ciertos dardos hacia Feliciano. Más allá de la ruptura, Alba Carrillo sufrió mucho durante el divorcio, lo que acabó afectando gravemente su salud mental y terminó sufriendo una fuerte depresión. Sobre este tema ha hablado en el programa Hasta el fin del mundo, una especie de Pekín Exprés que emite RTVE y donde Carrillo hace pareja con Cristina Cifuentes.

Alba Carrillo se sincera como nunca sobre la depresión que sufrió después del divorcio

Como decíamos, esta temporada Alba Carrillo forma parte de los participantes de Hasta el fin del mundo, un reality de aventuras que comparte con Cristina Cifuentes y que esta semana ha revelado el peor episodio personal después del divorcio con Feliciano y la depresión que sufrió. En el programa de esta semana la pareja tenía que trabajar en el Antiguo Teatro Municipal de un pueblo de Argentina para conseguir dinero para continuar la ruta dentro del programa y llegar al punto de encuentro marcado. En este caso, ambas han formado parte del equipo de maquillaje y vestuario de una obra de teatro, momento que ha aprovechado la exmodelo para recordar este episodio vital. «Desde que me divorcié, que tuve una depresión, veo las cosas de otra manera», ha confesado la comunicadora. Explica que esta aventura ha llegado en el momento perfecto porque está aprendiendo a «estar sola», una asignatura que tenía «pendiente». «Creo que es fundamental darte cuenta de que tú no eres la media naranja ni la media pera de nadie», ha explicado.

Alba Carrillo se sincera sobre su depresión | RTVE

Se la ha visto de lo más divertida con esta experiencia, justo antes de sincerarse como nunca sobre las limitaciones que tuvo por culpa de la depresión. «Cuando tuve depresión, que no podía ni levantarme de la cama, que me costaba ducharme, me duchaba en tramos y no quería comer, sobre todo pierdes la ilusión por vivir», ha confesado refiriéndose al mediático divorcio con el tenista. Recuerda que en esa época estaba tan mal que no quería ni salir a la calle para tomar algo. «De repente vuelves a disfrutar de una puesta de sol, de un refresco, de salir a ver a los amigos, cosas pequeñas que ha habido un momento que no has disfrutado y que eso depende de ti. Esta fue la primera piedra de un nuevo camino, de mi nuevo yo», ha revelado.

En el año 2016 Alba Carrillo y Feliciano López pusieron punto final a su historia de amor un año después de su matrimonio. El proceso de divorcio, sin embargo, se convirtió en todo un espectáculo mediático que generó mucho interés y que supuso un antes y un después en la vida de la colaboradora.

Un año muy potente en el ámbito profesional

Sea como sea, Alba Carrillo cierra un 2025 muy potente en el ámbito profesional. A su participación en este reality de aventuras presentado por Paula Vázquez en el que se ha convertido en una de las candidatas a ganar el programa, se suma su colaboración habitual dentro del programa D Corazón y su participación hace unos meses en el talent culinario Bake off: famosos al horno.