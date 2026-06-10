Marta Torné ha publicado un video en su perfil de Instagram que ha causado mucha gracia a sus seguidores. La presentadora de Eufòria ha hecho una confesión que demuestra que forma parte de un colectivo muy concreto de la sociedad, aquel que odia profundamente las llamadas telefónicas. ¿Eres más de llamar por teléfono, enviar un audio o escribir un mensaje de WhatsApp? Ella tiene claro -y también deja claro- que no soporta que la llamen, especialmente para casos que pueden resolverse perfectamente en un escrito.

«No me llaméis por teléfono«, empieza en esta petición con humor… y también mucha verdad. «No soy una teleoperadora, no estoy a tu disposición las 24 horas para recibir tu mensaje. No estaré disponible para recibirlo cuando tú quieras. Yo estoy accesible, no disponible«, ha soltado.

Marta Torné asegura que no le gusta que la llamen por teléfono | Instagram

Queda clarísima la posición de Marta Torné en un vídeo divertido | Instagram

No le hace gracia levantarse y ver que tiene siete llamadas perdidas porque se preocupa: «Entonces llamo asustada y el otro me dice que quería preguntarme si el sábado llevaba una botella de vermut o de vino. ¿Para eso me llamas? ¡Envíame un WhatsApp! Así leeré la pregunta y, cuando pueda, te responderé«, pregunta enfurecida en un vídeo que ha acompañado de unas llamas para que quede aún más clara su postura.

Y de todo esto a defender los audios largos: «Y esta es otra, que mira que es fácil enviar un audio. Hay gente que te pide que no le envíes audios porque no tienen un minuto para escucharlo. Pues, chico, lo escuchas cuando estés en el baño. Pero no, a llamar por teléfono y a molestar«, lamenta. Y ha aprovechado para llamar a un amigo de esos anti-audios que, como ella sospechaba, no ha respondido la llamada: «¿Qué? ¿Eh? No tienes vergüenza», le ha reprochado.

Los fans de Marta Torné reaccionan a su último vídeo

Como era de esperar, los fans de Marta Torné han reaccionado al vídeo que ha publicado con un montón de iconos de risas. Les ha hecho gracia este lado más cómico de la presentadora y, de hecho, le han pedido abiertamente que haga más publicaciones divertidas como esta. «Eres la mejor«, le han dicho varios con aún más iconos de aplausos.

La gran mayoría se ha posicionado como ella y han reconocido que tampoco soportan recibir llamadas: «Tal cual», «Dilo», «Gran frase la de estoy accesible, no disponible«. Otros han dado la cara y han reconocido que también son fans de los audios como ella, esas personas que envían audios «de entre cinco y siete minutos».

Algunos de los amigos de Marta Torné se han sentido interpelados y le han preguntado directamente, en los comentarios, si se refería a ellos. Aquí también ha habido reproches hacia ella: «Cariño es que tú no envías audios, haces audiopódcasts con paywall para mecenas«.

La presentadora defiende los mensajes antes que las llamadas | Instagram

Ahora bien, también han surgido defensores de las llamadas de toda la vida. Por ejemplo: «A mí me gustan más las llamadas, las veo más personales que los mensajes. ¡Y qué ansiedad si no te responden el mensaje!» o otros como «En mi época, la única opción era llamar. Es más personal y, además, puede que a la persona que te llama le guste hablar contigo«.