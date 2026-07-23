Marta Torné siempre es muy agradecida cuando la entrevistan, una presentadora sin pelos en la lengua que tampoco tiene problema en hablar de su vida personal frente a los micrófonos. La catalana, a quien muchos conocen por los papeles en El Internado o Los Protegidos, también ha ganado un buen puñado de fans gracias a Eufòria. Todos ellos estarán muy contentos ahora que podrán fisgonear qué ha explicado en una conversación muy íntima en el podcast Somos estupendas. Aquí, ha sacado a la luz por qué no ha querido ser madre y cuándo se dio cuenta de que no tenía ese instinto maternal que acompaña a muchas otras. Y, además, no se ha cortado a la hora de explicar cómo ha vivido una crisis de los 40 que ha tenido bastante intensa.
La actriz y presentadora ha tenido una carrera muy intensa que ha hecho que encadenara un rodaje tras otro, siempre con una vida que la ha hecho viajar entre Barcelona y Madrid sin parar. Nunca se había planteado si querría detenerse un momento para ser madre, hasta que un médico le puso esta posibilidad sobre la mesa: «Tenía 34 años y, en una revisión ginecológica, el ginecólogo me preguntó si quería tener hijos. Le dije que no lo sabía, que todavía me veía muy joven, que no me lo había planteado nunca”.
En aquel análisis supieron que Marta tenía una situación hormonal que haría difícil que se quedara embarazada si comenzaba a intentarlo a los 40 años. Por lo tanto, el especialista le recomendó que comenzaran el tratamiento para evitar problemas posteriores. En ese momento, ella se habría dado cuenta de que no quería hacerlo: “Le dije que no, que no quería ningún tratamiento y que prefería descartar ser madre”. Muchas mujeres se habrían quedado hundidas al descubrir este problema de salud, pero ella dice que “en ningún momento” sintió “ningún tipo de depresión” cuando supo que tendría un pequeño obstáculo si quería ser madre. Sí que ha llegado a pensar que quizás es extraño no haber tenido nunca instinto maternal, pero ahora ya se ha hecho a la idea.
Marta Torné sale con su pareja desde hace 16 años, una relación larga en la que no han tenido dudas sobre esta maternidad: “Hubo un momento, en el que él me dijo que estaría encantado de ser padre conmigo si yo algún día quería tener hijos. Ahora bien, nunca me ha apretado para hacerlo porque no ha tenido esa necesidad”. No ayuda que ella haya tenido una madre muy presente, de esas disponibles al 100% las 24 horas de los siete días de la semana: “He tenido una madre incondicional que te lo dan todo y yo sabía que no sería madre si no podía serlo de la misma manera que lo era ella. Y con mi estilo de vida, con tantos rodajes y viajes no he visto cómo podía encajar un hijo. Me parece injusto para mí y también para él porque no podía estar”.
¿Ha tenido crisis de los 40, Marta Torné?
En otro momento de la entrevista, Marta Torné ha confesado que tuvo una fuerte crisis de los 30 años y que la de los 40 ha sido aún peor. Todavía tenía 29 años cuando se vio grabando El Internado rodeada de un buen puñado de actores muy jóvenes, lo que no la ayudó ante el cambio de década: «Me sentía una persona mayor, casi a punto de jubilarme, entre todos aquellos compañeros de 19 años. Es fuerte que tuve una fuerte crisis cuando, en realidad, era superjoven”.
Y, cuando cumplió los 39 años, todo empeoró aún más: «Me cayeron como una bomba los 39 años. No me lo creía, no podía ser que no tuviera ningún otro cumpleaños con el 3… ¡Iba hacia los 40! Y ahora voy a un cumpleaños de un amigo que cumple 40 y pienso que es superjoven todavía… supongo que porque he cumplido 48 años y ya se me ha pasado”. Eso sí, dice que ella es de esas que viven en una “constante crisis” porque es Piscis y una persona “supersensible”: «De repente, puedo estar fatal y ser la persona más feliz del mundo 10 minutos después. Soy así”, ha reconocido.
Una entrevista que sirve para conocer más a Marta Torné y una faceta desconocida.