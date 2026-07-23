Marta Torné sempre és molt agraïda quan l’entrevisten, una presentadora sense pèls a la llengua que tampoc no té problema a parlar de la vida personal davant dels micròfons. La catalana, a qui molts coneixen pels papers a El Internado o Los Protegidos, també ha guanyat un bon grapat de fans gràcies a Eufòria. Tots ells estaran ben contents ara que podran tafanejar què ha explicat en una conversa molt íntima al pòdcast Somos estupendas. Aquí, ha tret a la llum per què no ha volgut ser mare i quan va adonar-se que no tenia aquest instint maternal que acompanya a moltes altres. I, a més a més, no s’ha tallat a l’hora d’explicar com ha viscut una crisi dels 40 que ha tingut força intensa.
L’actriu i presentadora ha tingut una carrera molt intensa que ha fet que encadenés un rodatge rere un altre, sempre amb una vida que l’ha fet viatjar entre Barcelona i Madrid sense parar. Mai no s’havia plantejat si voldria aturar-se un moment per ser mare, fins que un metge va posar-li aquesta possibilitat sobre la taula: “Tenia 34 anys i, en una revisió ginecològica, el ginecòleg em va preguntar si volia tenir fills. Li vaig dir que no ho sabia, que encara em veia molt jove, que no m’ho havia plantejat mai”.
En aquella anàlisi van saber que Marta tenia una situació hormonal que faria difícil que es quedés embarassada si ho començava a intentar als 40 anys. Per tant, l’especialista va recomanar-li que comencessin el tractament per evitar problemes posteriors. En aquell moment, ella s’hauria adonat que no volia fer-ho: “Li vaig dir que no, que no volia cap tractament i que preferia descartar ser mare”. Moltes dones s’haurien quedat enfonsades en descobrir aquest problema de salut, però ella diu que “en cap moment” va sentir “cap mena de depressió” quan va saber que tindria una petita trava si volia ser mare. Sí que ha arribat a pensar que potser és estrany no haver tingut mai instint maternal, però ara ja se n’ha fet a la idea.
La Marta Torné surt amb la seva parella des de fa 16 anys, una relació llarga en la que no han tingut dubtes sobre aquesta maternitat: “Va haver-hi un moment, en què ell em va dir que estaria encantat de ser pare amb mi si jo algun dia volia tenir fills. Ara bé, mai no m’ha apretar per fer-ho perquè no ha tingut aquesta necessitat”. No ajuda que ella hagi tingut una mare molt present, d’aquestes disponibles al 100% les 24 hores dels set dies de la setmana: “He tingut una mare incondicional que t’ho donen tot i jo sabia que no seria mare si no podia ser-ho de la mateixa manera que ho era ella. I amb el meu estil de vida, amb tants rodatges i viatges no he vist com podia encaixar un fill. Em sembla injust per a mi i també per a ell perquè no podia estar”.
Ha tingut crisi dels 40, la Marta Torné?
En un altre moment de l’entrevista, la Marta Torné ha confessat que va tenir una forta crisi dels 30 anys i que la dels 40 ha estat encara pitjor. Encara tenia 29 anys quan va veure’s gravant El Internado envoltada d’un bon grapat d’actors molt joves, el que no va ajudar-la davant del canvi de dècada: “Em sentia una persona gran, gairebé a punt de jubilar-me, entre tots aquells companys de 19 anys. És fort que vaig tenir una forta crisi quan, en realitat, era superjove”.
I, quan va fer els 39 anys, tot va empitjorar encara més: “Em van caure com una bomba els 39 anys. No m’ho creia, no podia ser que no tingués cap altre aniversari amb el 3… Anava cap als 40! I ara vaig a un aniversari d’un amic que fa 40 i penso que és superjove encara… suposo que perquè he fet 48 anys i ja se m’ha passat”. Això sí, diu que ella és d’aquestes que viuen en una “constant crisi” perquè és Peixos i una persona “supersensible”: “De sobte, puc estar fatal i ser la persona més feliç del món 10 minuts després. Soc així”, ha reconegut.
Una entrevista que serveix per conèixer més la Marta Torné i una faceta desconeguda.