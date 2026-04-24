Jordi González i Marta Torné han reflexionat sobre l’amor en una tertúlia a El matí de Catalunya Ràdio que serveix per descobrir més detalls de les seves respectives vides sentimentals. De la presentadora d’Eufòria sabíem que sortia amb el seu marit des de feia molts anys, una relació més que consolidada de la que ara ha tret a la llum més detalls. De fet, ha estat ella qui s’ha queixat que no es parli gaire d’aquestes relacions tan llargues. Sí que es romantitza la fase d’enamorament i els primers anys, però què passa amb els qui porten molts anys amb la mateixa persona?
“Hi ha molt desconeixement de les relacions llargues. Nosaltres hem passat moltes etapes diferents, al llarg d’aquests anys, amb èpoques en les quals no podíem ni veure’ns, on discuteixes per tot i et preguntes què ens està passant perquè no et reconeixes en aquella situació. Després aguantes el xàfec i torna una altra etapa encara més intensa”, ha resumit. La cosa és que no acostumem a donar informació sobre les relacions llargues i duradores, amb aquestes crisis que hi formen part d’una manera natural. El problema, segons la Marta, que això fa que quan tens una crisi acabes pensant que la relació ja no funciona i, per això, hi ha tantes separacions: “Doncs no va així, has d’aguantar una mica”.
L’altre presentador de TV3, el Jordi, ha discrepat perquè ell coneix un cas de molt proper d’una parella que ha estat més de quaranta anys junts “i sense discutir-se cap dia”. Fa referència als seus pares: “Ells parlaven i s’estimaven moltíssim, cap dels dos no va tenir cap aventura fora del matrimoni perquè eren l’un per l’altre. Va morir un i, poc després, va morir l’altre de pena. Jo sí que m’imagino un amor sense discutir“.
Què ha explicat Marta Torné sobre les seves relacions amoroses?
La presentadora està molt enamorada del seu marit, qui considera que l’ha ajudat a millorar: “La meva relació m’ha fet millor, ja que ell no ha volgut fer-me com ell volia que fos. M’ha fet apropar més a la virtuositat i a l’excel·lència, aquesta és una de les coses bones que tinc de la meva parella“. Als seus fans els farà gràcia saber que, malgrat que té caràcter i es considera marimandona, després a les relacions és “molt bleda” perquè s’enamora i acaba patint o deixant-se fer.
La Marta Torné confessa que s’ha arribat a plantejar provar la tendència de les parelles obertes, però ha estat incapaç: “Deu ser per l’educació que hem rebut…“. Ara bé, també és cert que els exemples que té al seu voltant han acabat trencant: “Veus molta gent al teu voltant amb parelles obertes, però mai no surt bé i sempre acaben malament“.
Jordi González també és d’aquests que pensa que, quan incorpores “un, quatre o vint-i-cinc elements” a la relació és que hi ha alguna cosa que grinyola i que no funciona: “Incorporar una persona més, el que farà és precipitar i estava cantant que passaria. L’enamorament és exclusiu“.
En canvi, en les relacions de gent més jove sí que acostumen a deixar-se portar per aquesta tendència. La teoria del Jordi González? Que, en el seu cas, és perquè han vist que molts dels seus amics tenen els pares separats: “Veuen que el model de parella idíl·lica no existeix perquè les relacions clàssiques dels pares han fallat i, per això, no tenen l’impuls de tenir una única parella”.
Jordi González està enamorat?
Jordi González, per la seva banda, ha reconegut que fa “molt de temps” que no s’enamora: “Jo m’estimo moltes coses i persones, però enamorar-me… fa molt que no. L’experiència de la vida m’ha cortit? Un va perdent innocència, suposo”. El comunicador català té la teoria que has de tenir parella abans dels 25, que va molt bé perquè estàs creixent i aprens a desinhibir-te i viatjar, i ja no tornar a tenir-ne fins després dels 65.
És del mateix parer la mare de la Marta Torné: “Ella sempre diu que, si tornés a néixer, no tindria fills i el que faria és enamorar-se. Que quan se li passés aquesta fase, tornaria a enamorar-se d’un altre i així constantment”.
Una intervenció a la ràdio que farà gràcia als fans d’un i altre, que no estan acostumats a què els donin tanta informació sobre la seva vida personal.