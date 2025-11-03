El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Marta Torné: "La gent fliparà a 'Eufòria', el nivell és molt més alt"
03/11/2025 12:10

Marta Torné ha fet un recorregut per diferents emissores de ràdio per parlar del bon moment professional que travessa. Serà el pròxim mes de gener quan la tornem a veure a Eufòria, el concurs musical de TV3, i ara mateix també la veiem al teatre amb Supersàpiens que ha combinat amb les gales d’Eufòria Dance Kids. En els últims anys, se l’ha associat més a televisió que com a actriu. I quan li van oferir el paper a l’obra de teatre amb l’Enric Cambrai, es va sorprendre: “M’han arribat propostes de teatre, però em va sobtar tot plegat. Vam fer la lectura del text i tot va ser molt fàcil”, ha reconegut a La tarda de Catalunya Ràdio.

Treballar amb nens a Eufòria Dance Kids ha estat fàcil, “t’obeïen més que els adults” però el truc és que estaven “una mica espantats” en trobar-se en un plató de televisió per primer cop: “Quan havien d’actuar estaven molt nerviosos i ploraven perquè estaven petitons, però molt bé. Ha estat l’escalfament per Eufòria, que ja han tancat els càstings“, explica. La Marta Torné diu que no s’oblidarà mai del primer dia que va anar a conèixer els concursants de la primera edició, quan va anar-hi creient que seria el típic talent com qualsevol altre: “Quan els vaig veure, recordo la sensació d’arribar a casa i dir-li al meu marit que era brutal el nivell dels concursants. Doncs aquest any és molt més alt i la gent fliparà“.

La productora no ha prioritzat que siguin personatges, diue, sinó que tinguin talent vocal i també més enllà: “Són més variopintos, sí, però és un reflex de les noves generacions“. El jurat canviarà, però encara no els deixen dir-ho: “Estic molt contenta perquè el Jordi Cubino encara hi és i amb els seus pitillos, no entén que ja no es porten perquè són dels anys 2000… Però, fora bromes, en tinc moltes ganes“.

La Marta Torné lamenta que molta gent cregui que li és “tot igual”, una actitud que fa pensar la seva actitud. No és veritat, assegura, simplement ha deixat enrere aquesta cosa d’intentar quedar bé sempre: “El Miki Núñez es posava molt nerviós en els primers directes i jo sempre li deia que no li donés tanta importància, que qualsevol dia morirem i no passa res si un dia cau el micròfon a terra o s’equivoca”. “És important un cirurgià que opera i salva una vida, nosaltres fem entreteniment i sovint ens donen massa importància. La feina per a mi és un joc i crec que és important. Sí que procuro estudiar-me el guió, anar-hi preparada i fer-ho bé. Després, però, hi ha una cosa de jugar i passar-t’ho bé sense prendre-t’ho molt seriosament”.

Amb quina actriu confonen Marta Torné?

Marta Torné també ha acudit a l’estudi de Ràdio 4, en el que ha aplaudit que l’hagin contractat a aquesta obra de teatre distòpica. Aquí ha reconegut que es manté bé físicament perquè menja “molt bé”, tot amb menjar de qualitat “del mercat”, res processat ni coses inflamatòries. No dorm gaire, sobretot ara que compagina quatre feines alhora amb Eufòria Dance Kids, una pel·lícula a les Illes Canàries, una sèrie, el teatre i Eufòria.

El gener se’l passarà sencer a Tenerife, de fet, i ha aprofitat aquesta dada per treure a la llum una anècdota que ha fet molta gràcia: “Vaig estar fent un programa de viatges a Fuerteventura i, justament, aquells dies estava rodant l’Angelina Jolie per una cosa de Marvel. La gent d’allà ho sabia i un dia, que em van veure amb les ulleres de sol i els cabells una mica com ella i les càmeres, van pensar-se que era la pel·lícula de Marvel. Es van pensar que era l’Angelina“.

Marta Torné confessa que la confonen amb una actriu famosa - Instagram
Marta Torné confessa que la confonen amb una actriu famosa | Instagram

Dues entrevistes que hauran fet les delícies dels seus fans perquè els permet sentir-la parlar de la seva vida professional, però també conèixer detalls de la seva intimitat.

Eufòria Marta Torné

