3Cat es troba en plena selecció dels futurs concursants d’Eufòria. La cadena està filtrant en la segona fase dels càstings, en els que han de triar quins candidats podrien triomfar o donar joc. Serà el pròxim mes de gener quan els coneixerem en les primeres gales, una estrena que té els fans entusiasmats. Per tal d’anar fent obrir boca, la cadena ha publicat un vídeo a Instagram en què pregunten alguns dels seus presentadors quina cançó escollirien si haguessin de provar sort en els càstings.
I hi ha hagut tries ben curioses, la veritat. Juliana Canet cantaria l’Estaca de Lluís Llach: “Segur que tomba, tomba, tomba… És com sexy aquesta versió així murmurant”. I l’Ariadna Oltra? La presentadora de Matins es decantaria pel tema d’Oques Grasses i Julieta Com el dia i la nit: “Jo crec que la podria defensar bastant bé”. El Xavi Coral partiria amb avantatge, per la seva banda, ja que aprofitaria els seus coneixements musicals i confiaria en un clàssic com Your song d’Elton John perquè la domina bastant al piano i podria quedar-li “força bé”.
Quins temes escollirien a Eufòria el Tomàs Molina o l’Anna Garnatxe?
L’Anna Garnatxe també s’ha sumat a la iniciativa i ha entrat al drap. En el seu cas, sembla que té bastant clar quin tema defensaria: “Com que la superfan d’Eufòria és la meva filla gran, l’Arlet, jo crec que a ella li encantaria que la seva mare cantés Show the world de Zombies 4“. Ha fet gràcia la resposta del Tomàs Molina, a més a més, que ha dit que ell “segur” que faria el Sol solet. De fet, s’ha atrevit a cantar l’estrofa més coneguda: “Sol solet, vine’m a veure, vine’m a veure. Sol solet vine’m a veure que tinc fred”.
Unes eleccions que no sabem si acabarien de convèncer el jurat però que, si més no, els farien passar una bona estona perquè seria bastant curiós veure aquests presentadors i presentadores de la casa amb un micròfon a la mà i els nervis d’un càsting.