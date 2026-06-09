L’OCU planta cara als supermercats i alerta sobre la baixa qualitat dels gelats tipus bombó

Arriba la calor, obres el congelador i busques aquell capritx dolç que promet refrescar-te després d’un dia esgotador. Aquell bombó ametllat, amb la seva capa de xocolata cruixent, sembla la recompensa perfecta. (Sí, nosaltres també hem caigut en la temptació més d’una vegada pensant que era un plaer innocent).
Però tenim notícies que canviaran la teva pròxima visita al supermercat. Una anàlisi exhaustiva de l’OCU ha tret a la llum una realitat incòmoda: el que estàs comprant no és gelat, és un producte ultraprocessat dissenyat en un laboratori, no en una cuina artesana.
La fi del mite de la nata i l’ou
Oblida’t de la recepta de tota la vida. La mantega de cacau, la nata fresca i el rovell d’ou han estat desterrats de la majoria d’aquests bombons. En el seu lloc, la indústria ha optat per un camí molt més barat: les grasses vegetals.
Coco, palma o gira-sol. Aquests són els ingredients reals que substitueixen els lactis de qualitat en 24 de les referències més populars del mercat. En eliminar la mantega de cacau, el sabor que arriba al teu paladar està alterat, però l’estalvi per al fabricant és massiu. (I, per descomptat, aquesta diferència de preu mai arriba a la teva butxaca).
La “recepta” química que amaguen els ingredients
Si mires l’etiqueta, és probable que no entenguis ni la meitat dels termes. L’OCU adverteix que aquests productes contenen una mitjana de fins a vuit additius diferents. Quina és la seva funció? Intentar imitar una textura i un sabor que, de forma natural, simplement no existeixen en aquell envàs.
Emulsionants per substituir el rovell d’ou, estabilitzants per donar aquesta cremositat artificial i colorants que simulen una vainilla que mai va passar per la fàbrica. El més preocupant, segons els experts, és la presència recurrent d’additius com l’E-471, detectat en la totalitat de les mostres analitzades, juntament amb altres components qüestionats per organitzacions europees de salut.
L’OCU és clara: aquests productes presenten una mitjana de 319 quilocalories per cada 100 mil·lilitres. Si decideixes consumir-los, la recomanació tècnica és reduir dràsticament la mida: aposta pels formats petits de 41 ml davant dels tradicionals de 90 ml.
Qui aprova i qui suspèn l’examen?
L’estudi no es queda només al laboratori; també ha passat pel paladar d’un panell d’experts pastissers. La valoració general ha estat força discreta, demostrant que pagar més no sempre garanteix qualitat, encara que les marques blanques solen endur-se la pitjor part.
En el rànquing dels millor valorats trobem noms com Carrefour Extra Black i El Corte Inglés per als bombons de xocolata negra, mentre que en els ametllats destaca el Magnum Collection Frac. Per contra, l’organització situa en l’extrem negatiu referències com Alipende, Alteza o La Sirena.
Com defensar-te al passadís dels congelats
No has de renunciar al teu capritx, però sí que has de començar a comprar amb informació real. La tecnologia és la teva millor aliada per no ser víctima del màrqueting enganyós. L’aplicació OCU Market s’ha convertit en una eina imprescindible per filtrar què és el que realment fiques al teu carret.
Escanejant el codi de barres, pots accedir a l’Escala Saludable que analitza des de l’excés de sucres fins a la presència d’aquelles grasses saturades que tant ens preocupen. És un minut del teu temps que la teva salut, i la teva energia de la tarda, agrairan enormement.
La propera vegada que tinguis un bombó a la mà, li donaràs la volta per mirar l’etiqueta o continuaràs confiant en la foto de l’embolcall?