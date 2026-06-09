L’OCU enfrenta a los supermercados y alerta sobre la baja calidad de los helados tipo bombón

Llega el calor, abres el congelador y buscas ese capricho dulce que promete refrescarte después de un día agotador. Ese bombón almendrado, con su capa de chocolate crujiente, parece la recompensa perfecta. (Sí, nosotros también hemos caído en la tentación más de una vez pensando que era un placer inocente).

Pero tenemos noticias que cambiarán tu próxima visita al supermercado. Un análisis exhaustivo de la OCU ha sacado a la luz una realidad incómoda: lo que estás comprando no es helado, es un producto ultraprocesado diseñado en un laboratorio, no en una cocina artesanal.

El fin del mito de la nata y el huevo

Olvídate de la receta de toda la vida. La manteca de cacao, la nata fresca y la yema de huevo han sido desterrados de la mayoría de estos bombones. En su lugar, la industria ha optado por un camino mucho más barato: las grasas vegetales.

Coco, palma o girasol. Estos son los ingredientes reales que sustituyen los lácteos de calidad en 24 de las referencias más populares del mercado. Al eliminar la manteca de cacao, el sabor que llega a tu paladar está alterado, pero el ahorro para el fabricante es masivo. (Y, por supuesto, esa diferencia de precio nunca llega a tu bolsillo).

La «receta» química que esconden los ingredientes

Si miras la etiqueta, es probable que no entiendas ni la mitad de los términos. La OCU advierte que estos productos contienen una media de hasta ocho aditivos diferentes. ¿Cuál es su función? Intentar imitar una textura y un sabor que, de forma natural, simplemente no existen en ese envase.

Emulsionantes para sustituir la yema de huevo, estabilizantes para dar esa cremosidad artificial y colorantes que simulan una vainilla que nunca pasó por la fábrica. Lo más preocupante, según los expertos, es la presencia recurrente de aditivos como el E-471, detectado en la totalidad de las muestras analizadas, junto con otros componentes cuestionados por organizaciones europeas de salud.

La OCU es clara: estos productos presentan una media de 319 kilocalorías por cada 100 mililitros. Si decides consumirlos, la recomendación técnica es reducir drásticamente el tamaño: apuesta por los formatos pequeños de 41 ml frente a los tradicionales de 90 ml.

¿Quién aprueba y quién suspende el examen?

El estudio no se queda solo en el laboratorio; también ha pasado por el paladar de un panel de expertos pasteleros. La valoración general ha sido bastante discreta, demostrando que pagar más no siempre garantiza calidad, aunque las marcas blancas suelen llevarse la peor parte.

En el ranking de los mejor valorados encontramos nombres como Carrefour Extra Black y El Corte Inglés para los bombones de chocolate negro, mientras que en los almendrados destaca el Magnum Collection Frac. Por el contrario, la organización sitúa en el extremo negativo referencias como Alipende, Alteza o La Sirena.

Cómo defenderte en el pasillo de congelados

No tienes que renunciar a tu capricho, pero sí debes empezar a comprar con información real. La tecnología es tu mejor aliada para no ser víctima del marketing engañoso. La aplicación OCU Market se ha convertido en una herramienta imprescindible para filtrar qué es lo que realmente pones en tu carrito.

Escaneando el código de barras, puedes acceder a la Escala Saludable que analiza desde el exceso de azúcares hasta la presencia de esas grasas saturadas que tanto nos preocupan. Es un minuto de tu tiempo que tu salud, y tu energía de la tarde, agradecerán enormemente.

La próxima vez que tengas un bombón en la mano, ¿le darás la vuelta para mirar la etiqueta o seguirás confiando en la foto del envoltorio?