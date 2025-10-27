Vinagreta ha fet les delícies dels fans de Bruno Oro i Clara Segura, que protagonitzen la segona vida de la mítica Vinagre. 17 anys després de l’estrena d’aquesta sèrie de culte, l’Eli i la Yeni han conegut personatges nous i han posat el focus del seu humor en l’actualitat per poder fer una mirada nova als temes que preocupen avui dia i, també, al que passava en el 2008 de llavors.
Personatges exagerats, situacions passades de rosca… l’objectiu era connectar amb la generació que encara recorda els seus gags d’humor àcid i ho han aconseguit. I és que TV3 treu pit de les xifres que està obtenint la ficció, que ha superat el milió de reproduccions a la plataforma 3Cat. Quatre dels capítols de la sèrie se situen entre els 10 vídeos més vistos de la temporada, de fet, i en conjunt es troba els continguts més consumits a la plataforma. L’humor i la crítica social caracteritzen aquesta sèrie, com dèiem, que referma l’aposta de la cadena pública per l’entreteniment amb una mirada actual sobre els temes que preocupen la societat.
Això sí, no tot són bones notícies perquè a la xarxa podem veure tot un debat d’opinions a favor i en contra del contingut d’aquesta sèrie. Fa gràcia o no, realment? Si llegim els missatges dels teleespectadors, sembla que tinguin més pes els comentaris negatius. Ara bé, això no sembla afectar la bona rebuda que està tenint.
📢 Estimada client/clienta/fluida, vol provar la salsitxa vegana?— 3Cat (@som3cat) September 23, 2025
Atenció, atenció, "Vinagreta" ja es troba disponible a la secció "Vinagreta" de la plataforma 3Cat.#Vinagreta3Cat pic.twitter.com/LtHBBWyfaA
Debat d’opinions sobre Vinagreta a les xarxes socials
Les crítiques són bastant dures cap a la nova sèrie de la temporada, ja que els acusen de “maltractar” el català i de fer un humor “de barra de bar” massa exagerat. Entre el feedback negatiu que han rebut, podem destacar tres tuits que resumeixen el que els retreuen la gran majoria: “He vist un tros i ho he tret. Humor de barra de bar, guió gairebé infantil i un Bruno Oro massa excessiu. A mi no m’ha fet gens de gràcia“, “Buf. Sèrie d’humor, diuen… Ni 15 segons he aguantat, mediocre i de molta vergonya aliena” o “No tenen gràcia, maltracten i fan befa del català. Tot malament“.
He vist un tros i ho tret. 'Humor' de barra de bar, guió gairebé infantil i un Bruno oró massa excessiu. A mí no m ha fet cap gràcia— Cunyat de palillu (@JuanLuisSi27739) September 23, 2025
Buf! Serie de humor diuen…Ni 15 segons he aguantat, mediocre i de molta vergonya aliena— oxi resurrection (@Oxi_resurection) September 23, 2025
No tenen gràcia, maltracten i fan befa del català. Tot malament.— Joan II*II (@kitusky90) September 23, 2025
Per una altra banda, trobem defensors de la sèrie que deuen trobar-se entre el gran nombre de persones que han ajudat la ficció a fer unes xifres boníssimes de reproduccions a la plataforma: “Doncs a mi m’encanta. Riguem una mica, són caricatures!“, “Sorprenent tots els comentaris negatius d’una de les millors sèries de la història recent de TV3! Quines ganes que tornessin” o “Colló, quants ofesos que hi ha pels comentaris… ens hem oblidat del bon humor ja. Per una sèrie bona que han recuperat (original, no doblada i de dos actorassos) deixeu de criticar“.
Doncs a mi m’encanta. Riguem un mica, són caricatures!— ariolt (@ariolt200) September 24, 2025
Sorprenen tots els comentaris negatius d'una de les millors sèries de la història recent de TV3! Quines ganes que tornessin! 👏👏👏— Sergi Boixader (@sergi_boixader) September 23, 2025
Colló, quants ofesos que hi ha pels comentaris… ens hem oblidat del bon humor ja. Per una sèrie bona que han recuperat (original, no doblada, i de dos actorassos), deixeu de criticar…— Sobrepuny 🏴 ||*|| (@Sobrepuny1714) September 23, 2025
Per tant, trobem opinions a favor i en contra d’un producte que, sigui com sigui, està obtenint un resultat molt satisfactori i que demostra que la idea de recuperar aquest parell ha estat bona.