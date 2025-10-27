El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
‘Vinagreta’, un èxit a 3Cat amb més d’un milió de reproduccions
Jennifer Navarro
27/10/2025 10:48

Vinagreta ha fet les delícies dels fans de Bruno Oro i Clara Segura, que protagonitzen la segona vida de la mítica Vinagre. 17 anys després de l’estrena d’aquesta sèrie de culte, l’Eli i la Yeni han conegut personatges nous i han posat el focus del seu humor en l’actualitat per poder fer una mirada nova als temes que preocupen avui dia i, també, al que passava en el 2008 de llavors.

Personatges exagerats, situacions passades de rosca… l’objectiu era connectar amb la generació que encara recorda els seus gags d’humor àcid i ho han aconseguit. I és que TV3 treu pit de les xifres que està obtenint la ficció, que ha superat el milió de reproduccions a la plataforma 3Cat. Quatre dels capítols de la sèrie se situen entre els 10 vídeos més vistos de la temporada, de fet, i en conjunt es troba els continguts més consumits a la plataforma. L’humor i la crítica social caracteritzen aquesta sèrie, com dèiem, que referma l’aposta de la cadena pública per l’entreteniment amb una mirada actual sobre els temes que preocupen la societat.

Això sí, no tot són bones notícies perquè a la xarxa podem veure tot un debat d’opinions a favor i en contra del contingut d’aquesta sèrie. Fa gràcia o no, realment? Si llegim els missatges dels teleespectadors, sembla que tinguin més pes els comentaris negatius. Ara bé, això no sembla afectar la bona rebuda que està tenint.

Debat d’opinions sobre Vinagreta a les xarxes socials

Les crítiques són bastant dures cap a la nova sèrie de la temporada, ja que els acusen de “maltractar” el català i de fer un humor “de barra de bar” massa exagerat. Entre el feedback negatiu que han rebut, podem destacar tres tuits que resumeixen el que els retreuen la gran majoria: “He vist un tros i ho he tret. Humor de barra de bar, guió gairebé infantil i un Bruno Oro massa excessiu. A mi no m’ha fet gens de gràcia“, “Buf. Sèrie d’humor, diuen… Ni 15 segons he aguantat, mediocre i de molta vergonya aliena” o “No tenen gràcia, maltracten i fan befa del català. Tot malament“.

La sèrie Vinagreta està fent molt bona audiència - TV3
Per una altra banda, trobem defensors de la sèrie que deuen trobar-se entre el gran nombre de persones que han ajudat la ficció a fer unes xifres boníssimes de reproduccions a la plataforma: “Doncs a mi m’encanta. Riguem una mica, són caricatures!“, “Sorprenent tots els comentaris negatius d’una de les millors sèries de la història recent de TV3! Quines ganes que tornessin” o “Colló, quants ofesos que hi ha pels comentaris… ens hem oblidat del bon humor ja. Per una sèrie bona que han recuperat (original, no doblada i de dos actorassos) deixeu de criticar“.

Per tant, trobem opinions a favor i en contra d’un producte que, sigui com sigui, està obtenint un resultat molt satisfactori i que demostra que la idea de recuperar aquest parell ha estat bona.

