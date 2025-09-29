El mes de setembre sempre és sinònim de novetats a 3Cat, però hi ha coses que no canvien. Com cada mes, la cadena pública catalana comparteix el rànquing dels continguts més vistos del mes i aquest setembre, una temporada més, la sèrie Com si fos ahir lidera el podi. També dues de les novetats d’aquesta temporada 2025-2026 s’han estrenat amb força, com és el cas del remake de la sèrie Vinagre, Vinagreta, que va registrar 56.000 reproduccions el dia de la seva estrena i fins al 25 de setembre ha aconseguit 160.836 reproduccions a la plataforma 3Cat. Quins han estat el programes més vistos d’aquest setembre?
El lideratge absolut de ‘Com si fos ahir’
Com dèiem, hi ha coses que no canvien mai, i en aquest cas el lideratge de Com si fos ahir es manté. Aquest mes de setembre lidera el rànquing de reproduccions per capítol a la carta amb 69.412, seguit per Joc de cartes amb 51.888 reproduccions i Vinagreta, el retorn de Bruno Oro i Clara Segura a TV3 que aquest 30 de setembre sumaran quatre nous capítols més a la plataforma.
Aquest mes de setembre també ha arrencat amb força amb les seves novetats destacades com el programa transmèdia d’en Peyu, La Renaixença, que ja supera les 200.000 reproduccions a la plataforma i els reptes de Joan Pera a 8 coses a fer abans de morir que frega les 61.000 reproduccions en total.
El nou model d’informatius del 3CatInfo
El nou model d’informatius també es cola al rànquing de continguts més vistos com El suplement que suma 22.189 reproduccions per capítol, El matí de Catalunya Ràdio o el Sense ficció.
Quins continguts esportius han triomfat aquest setembre?
Pel que fa a les retransmissions esportives, La TdT triomfa amb el Barça-Getafe del passat 21 de setembre amb 61.983 reproduccions. Per darrere queda la retransmissió del partit de Champions entre el Newcastle i el Barça amb 57.563 reproduccions i el Gran Premi de Catalunya de MotoGP va assolir 55.404 reproduccions en directe.
Un clàssic es manté entre els continguts de llarga capitulació
Pel que fa als continguts de llarga capitulació, hi ha un clàssic que es manté inamovible al rànquing. És el cas de l’univers Bola de drac que suma 581.679 reproduccions, que inclou les reproduccions ha assolit Bola de drac Z.
Per darrere se situen El cor de la ciutat amb 282.925 reproduccions, La Riera amb 183.195 i Merlí amb 154.951. Finalment, El doctor Martin tanca el grup amb 149.274 reproduccions. Tot plegat, unes xifres que demostren els continguts que més agraden a l’audiència.