El mes de septiembre siempre es sinónimo de novedades en 3Cat, pero hay cosas que no cambian. Como cada mes, la cadena pública catalana comparte el ranking de los contenidos más vistos del mes y este septiembre, una temporada más, la serie Com si fos ahir lidera el podio. También dos de las novedades de esta temporada 2025-2026 se han estrenado con fuerza, como es el caso del remake de la serie Vinagre, Vinagreta, que registró 56.000 reproducciones el día de su estreno y hasta el 25 de septiembre ha conseguido 160.836 reproducciones en la plataforma 3Cat. ¿Cuáles han sido los programas más vistos de este septiembre?

El liderazgo absoluto de ‘Com si fos ahir’

Como decíamos, hay cosas que nunca cambian, y en este caso el liderazgo de Com si fos ahir se mantiene. Este mes de septiembre lidera el ranking de reproducciones por capítulo a la carta con 69.412, seguido por Joc de cartes con 51.888 reproducciones y Vinagreta, el regreso de Bruno Oro y Clara Segura a TV3 que este 30 de septiembre sumarán cuatro nuevos capítulos más a la plataforma.

Éxito de reproducciones de ‘Vinagreta’ en la plataforma 3Cat | 3Cat

Este mes de septiembre también ha empezado con fuerza con sus novedades destacadas como el programa transmedia de Peyu, La Renaixença, que ya supera las 200.000 reproducciones en la plataforma y los retos de Joan Pera en 8 coses a fer abans de morir que roza las 61.000 reproducciones en total.

El nuevo modelo de informativos del 3CatInfo

El nuevo modelo de informativos también se cuela en el ranking de contenidos más vistos como El suplement que suma 22.189 reproducciones por capítulo, El matí de Catalunya Ràdio o el Sense ficció.

El ranking de reproducciones por capítulo a la carta en 3Cat | 3Cat

¿Qué contenidos deportivos han triunfado este septiembre?

En cuanto a las retransmisiones deportivas, La TdT triunfa con el Barça-Getafe del pasado 21 de septiembre con 61.983 reproducciones. Por detrás queda la retransmisión del partido de Champions entre el Newcastle y el Barça con 57.563 reproducciones y el Gran Premio de Catalunya de MotoGP alcanzó 55.404 reproducciones en directo.

¿Qué partidos han sido los más vistos este mes de septiembre en la plataforma? | 3Cat

Un clásico se mantiene entre los contenidos de larga duración

En cuanto a los contenidos de larga duración, hay un clásico que se mantiene inamovible en el ranking. Es el caso del universo Bola de drac que suma 581.679 reproducciones, que incluye las reproducciones alcanzadas por Bola de drac Z.

‘Bola de drac’ triunfa entre los contenidos de larga duración | 3Cat

Por detrás se sitúan El cor de la ciutat con 282.925 reproducciones, La Riera con 183.195 y Merlí con 154.951. Finalmente, El doctor Martin cierra el grupo con 149.274 reproducciones. En conjunto, unas cifras que demuestran los contenidos que más gustan a la audiencia.