Clara Segura es uno de los grandes nombres de la escena interpretativa catalana. Hace años que ocupa las pantallas de los cines con películas como El 47 o Casa en flames, llena butacas de salas de teatro y contagia su risa con la serie Vinagre, que esta temporada ha regresado a TV3 con la versión Vinagreta, donde los personajes clásicos y los actuales revisitan el humor más diverso y alocado. Más allá de sus papeles, Clara Segura tiene una vida personal, una familia y una pareja que han estado a su lado durante todos estos años, pero ¿cuál es el secreto para mantener un matrimonio a pesar de que pasen los años?

Clara Segura comparte detalles de su vida

La actriz ha pasado por el pódcast La Turra del canal EVA donde ha hablado con Alba Riera sobre el éxito que ha conseguido Vinagreta, las segundas oportunidades y sus papeles interpretativos, que van desde el humor más ilógico y surrealista hasta papeles dramáticos y duros. «Me gusta pensar que mi trabajo debe incluir la máscara de la comedia y la máscara de la tragedia, se deben poder usar ambas, la vida son ambas, todo forma parte de la capacidad de expresar y la necesidad de conectar con los espectadores», explica.

¿Qué máscara usa en su vida privada?

En esta conversación y hablando de estas dos máscaras vitales, la entrevistadora ha querido saber en qué punto se encuentra la actriz en su vida personal. «Ahora mismo estoy transitando en la tragicomedia, estoy con la adolescencia en casa, ves cosas absurdas que te las defienden y al mismo tiempo tienes que poner límites que no son fáciles de poner. También Vinagreta ha afectado nuestra casa, ahora puedo decir algo con una voz de personaje y me hacen más caso», expone.

¿Cómo ha afectado ‘Vinagreta’ a la vida personal de Clara Segura? | YouTube

Un debate que se ha generado durante el pódcast en los minutos previos a la entrevista ha sido sobre el amor y qué duele más, dejar o ser dejado. Clara Segura explica que quizás ha sido «más dejadora» porque de alguna manera ya sentía «que la habían dejado» antes. «El que deja ya hace tiempo que está de duelo porque se lo ha estado planteando. Al final es muy complicado cambiar a las personas y hay un sufrimiento», confiesa.

El secreto de una relación después de muchos años juntos

Clara Segura lleva 22 años en una relación con Florenci Ferrer y ambos han formado una familia con sus dos hijos, pero ¿cuál es el secreto para mantener el amor de pareja después de dos décadas? «Tú llevas bastante tiempo con tu compañero, con Florenci, ¿cuál es el secreto?», ha querido saber Alba Riera. La actriz, consciente de que la pregunta es «dificilísima», explica que ojalá lo tuviera.

«El respeto, siempre, aunque a veces hay momentos en que no nos respetamos del todo. Ser consciente de que nuestro amor irá mutando y debemos convencernos ambos porque claro, 22 años es muy difícil», explica. «Es verdad que, los dos tenemos la suerte, o no sé si es suerte, pero tenemos trabajos que nos gustan mucho con lo cual no esperamos que el otro nos llene nada y también hemos ido entendiendo que te las tienes que llenar tú también, que no le puedes dar la responsabilidad de tu felicidad, ni a tus hijos».

Clara Segura, sin embargo, entiende que este amor puede variar con los años, estar más conectados o desconectados, algo que con su pareja van cambiando. «No te sé decir cuál es el secreto, pero sí que de vez en cuando necesitamos poner las cosas sobre la mesa, tener tiempo para estar juntos y pasar tiempo de calidad, que este no es fácil», reflexiona la intérprete. Todo ello, una entrevista que permite ver la cara más personal de una actriz que ha hecho reír a muchísimas generaciones de espectadores.