Vinagreta ha deleitado a los fans de Bruno Oro y Clara Segura, quienes protagonizan la segunda vida de la mítica Vinagre. 17 años después del estreno de esta serie de culto, Eli y Yeni han conocido personajes nuevos y han puesto el foco de su humor en la actualidad para poder ofrecer una nueva mirada a los temas que preocupan hoy en día y, también, a lo que ocurría en 2008 de entonces.

Personajes exagerados, situaciones desbordadas… el objetivo era conectar con la generación que aún recuerda sus gags de humor ácido y lo han conseguido. Y es que TV3 presume de las cifras que está obteniendo la ficción, que ha superado el millón de reproducciones en la plataforma 3Cat. Cuatro de los capítulos de la serie se sitúan entre los 10 vídeos más vistos de la temporada, de hecho, y en conjunto se encuentra entre los contenidos más consumidos en la plataforma. El humor y la crítica social caracterizan esta serie, como decíamos, que reafirma la apuesta de la cadena pública por el entretenimiento con una mirada actual sobre los temas que preocupan a la sociedad.

Eso sí, no todo son buenas noticias porque en la red podemos ver todo un debate de opiniones a favor y en contra del contenido de esta serie. ¿Hace gracia o no, realmente? Si leemos los mensajes de los telespectadores, parece que tienen más peso los comentarios negativos. Sin embargo, esto no parece afectar la buena acogida que está teniendo.

📢 Querido cliente/clienta/fluida, ¿quiere probar la salchicha vegana?



Atención, atención, «Vinagreta» ya está disponible en la sección «Vinagreta» de la plataforma 3Cat.#Vinagreta3Cat pic.twitter.com/LtHBBWyfaA — 3Cat (@som3cat) September 23, 2025

Debate de opiniones sobre Vinagreta en las redes sociales

Las críticas son bastante duras hacia la nueva serie de la temporada, ya que los acusan de «maltratar» el catalán y de hacer un humor «de barra de bar» demasiado exagerado. Entre el feedback negativo que han recibido, podemos destacar tres tuits que resumen lo que les reprocha la gran mayoría: «He visto un trozo y lo he quitado. Humor de barra de bar, guion casi infantil y un Bruno Oro demasiado excesivo. A mí no me ha hecho ninguna gracia«, «Buf. Serie de humor, dicen… Ni 15 segundos he aguantado, mediocre y de mucha vergüenza ajena» o «No tienen gracia, maltratan y se burlan del catalán. Todo mal«.

He visto un trozo y lo he quitado. 'Humor' de barra de bar, guion casi infantil y un Bruno oró demasiado excesivo. A mí no me ha hecho ninguna gracia — Cunyat de palillu (@JuanLuisSi27739) September 23, 2025

Buf! Serie de humor dicen…Ni 15 segundos he aguantado, mediocre y de mucha vergüenza ajena — oxi resurrection (@Oxi_resurection) September 23, 2025

No tienen gracia, maltratan y se burlan del catalán. Todo mal. — Joan II*II (@kitusky90) September 23, 2025

La serie Vinagreta está teniendo muy buena audiencia | TV3

Por otro lado, encontramos defensores de la serie que deben encontrarse entre el gran número de personas que han ayudado a la ficción a lograr unas cifras buenísimas de reproducciones en la plataforma: «Pues a mí me encanta. ¡Ríamos un poco, son caricaturas!«, «¡Sorprendente todos los comentarios negativos de una de las mejores series de la historia reciente de TV3! ¡Qué ganas de que volvieran!» o «Caray, cuántos ofendidos hay por los comentarios… ya nos hemos olvidado del buen humor. Por una buena serie que han recuperado (original, no doblada y de dos actorazos) dejen de criticar«.

Pues a mí me encanta. Ríamos un poco, son caricaturas! — ariolt (@ariolt200) September 24, 2025

¡Sorprendente todos los comentarios negativos de una de las mejores series de la historia reciente de TV3! ¡Qué ganas de que volvieran! 👏👏👏 — Sergi Boixader (@sergi_boixader) September 23, 2025

Caray, cuántos ofendidos hay por los comentarios… ya nos hemos olvidado del buen humor. Por una buena serie que han recuperado (original, no doblada, y de dos actorazos), dejen de criticar… — Sobrepuny 🏴 ||*|| (@Sobrepuny1714) September 23, 2025

Por lo tanto, encontramos opiniones a favor y en contra de un producto que, de cualquier manera, está obteniendo un resultado muy satisfactorio y que demuestra que la idea de recuperar a este par ha sido buena.