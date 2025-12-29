Buenas noticias para 3Cat, que lidera el 2025 y encadena el decimosexto año consecutivo con TV3 a la cabeza del ranking de cadenas más vistas. En el balance que han publicado sobre estos últimos 12 meses, se observa un crecimiento al alza porque la cadena ha obtenido la mejor cuota en cinco años y también han alcanzado el número más alto de oyentes de la historia de Catalunya Ràdio con 680.000 personas diariamente. La plataforma digital ha llegado a los 240 millones de reproducciones, todas cifras récord a las que también se suma el mejor dato de reproducciones de video en las redes sociales.

La cuota de pantalla que ha registrado TV3, en promedio, ha sido del 14,2%. Esto supone un aumento de medio punto respecto al año anterior y la mejor desde hace cinco años. Que estén a cinco puntos de distancia de la segunda opción demuestra que continúan siendo referentes y con contundencia, eso queda claro. Si nos fijamos en los números del prime time, de la franja horaria de mayor consumo televisivo, aquí también triunfan con un 15,4% de promedio. Y durante el día, se quedan con un 14,8% que también es casi medio punto superior al anterior.

Como grupo, el 3Cat ha obtenido un 17,9% que supone seis décimas más que el año pasado. No hacían tan buena audiencia desde el 2019, de la misma manera que el nuevo canal 3CatInfo también registra un 1,6% que mejora la cifra que tuvieron en 2020 cuando se consumía muchísima información en televisión. La plataforma digital, como decíamos, ha demostrado haber sido una buena decisión porque ya se ha consolidado como la tercera más elegida por los catalanes gracias a récords como el de marzo, cuando se obtuvieron 23,5 millones de reproducciones.

La ficción hace líder a 3Cat a lo largo del 2025

3Cat ha estrenado ficciones muy buenas a lo largo de este año, una apuesta que ha tenido buen resultado si nos fijamos en las audiencias que les ha hecho obtener. Se han repartido los programas nuevos entre la televisión lineal y la plataforma, así que tienen buenas noticias en un ecosistema y en otro. La casa nostra, que ha retornado el formato de la sitcom, ha hecho el mejor día de estreno con 76.000 reproducciones. Lo ha petado, claramente, de la misma manera que la serie boomer Vintage también ha obtenido muy buena repercusión. Solo con estas dos, se han superado el 1,5 millones de reproducciones. Y no podemos obviar el éxito de La casa en flames, una coproducción de 3Cat que ha sido la más vista del año en televisión y también en la plataforma.

Este 2025, debemos volver a destacar las buenas audiencias de Com si fos ahir. Ya no es novedad, pero aún sorprende que continúe triunfando tanto y tanto la serie de las tardes. De hecho, han logrado crecer un 3% respecto al año pasado que ya tenía unos resultados increíbles. ¿Otro de los éxitos del año? Todo el universo de Bola de drac, que acumula más de 15 millones de reproducciones en la plataforma. El anime gusta y la prueba es el retorno de Dr. Slump, que ha superado las 480.000 reproducciones en menos de un mes.

Els programes d’entreteniment han fet bona audiència a 3Cat

Si hablamos de entretenimiento propiamente dicho, hay que destacar el buen estreno que ha hecho la tercera edición de La Travessa de Laura Escanes con 1,3 millones de reproducciones. También ha gustado, y mucho, Vinagreta o la nueva temporada de Joc de cartes que obtiene el mejor dato histórico anual. Crims, por su parte, revalida el éxito de las temporadas anteriores y se sitúa como uno de los productos líderes en la radio, en televisión y en la plataforma.

El entorno del Super3 ha registrado su mejor año en reproducciones desde el estreno, con más de 27,5 millones y un crecimiento de cerca del 15% respecto al año pasado. Titó lidera el ranking, aquí, de la misma manera que también tiene muchos fans La patrulla peluda y Eufòria Dance Kids.

3Cat continúa siendo referente en deportes e informativos

En este resumen del 2025, 3Cat aprovecha para colgarse la medalla de referente en información y deportes. Y tienen toda la razón, ya que las cifras avalan que los telespectadores catalanes los eligen a ellos para informarse y para ver fútbol. Las tres ediciones de los telenotícies mantenen el liderazgo y alcanzan un 25% de cuota, tres décimas más que en 2024 , así como también son los programas más vistos del año en el entorno digital. Los Matins obtienen un 17,5% de cuota, la mejor desde el 2020, y un promedio de 76.000 dispositivos únicos conectados al mes.

El 30 Minuts y el Sense ficció han registrado alrededor de dos millones de reproducciones digitales, hasta el punto de que los reportajes del primer programa han alcanzado el mejor dato histórico en este ámbito. Infiltrats ha sido el más visto del año y también de la historia de este formato con más de 370.000 reproducciones acumuladas.

3Cat, referent en informació

Y, en deportes, la cadena ha reforzado su apuesta porque han emitido mucho más que fútbol. Más de un millón de espectadores han conectado durante el 2025 con el baloncesto los domingos por la mañana, y tanto la carrera de MotoGP como la de F1 en Montmeló superan las cifras de la edición del 2024, con un 23,2% de cuota y un 19,9% respectivamente. Los partidos de fútbol más vistos del año han sido la final de la Copa del Rey Barça-Madrid, con un 35,6% de cuota. Otros partidos que han destacado son la final de la Champions femenina Arsenal-Barça, con un 40,2% de cuota y más de un millón de audiencia acumulada. Un buen año para el universo 3Cat, que confía en continuar por este camino de éxito durante el 2026.