TV3 ha estrenado en la plataforma 3Cat, este miércoles, la serie revelación de la temporada. La casa nostra es la sitcom que necesitaba la cadena pública, un formato de comedia breve, pocos escenarios y personajes arquetípicos que no hacían desde hace más de 16 años. Y, como muchos habían pronosticado, la ficción de Dani de la Orden ha sido recibida con un éxito espectacular si hacemos caso a los mensajes que han escrito los primeros televidentes que se han enganchado.

Aquí podemos disfrutar de un tono que bebe de muchas comedias anteriores similares, pero con un estilo propio, guiños a las preocupaciones actuales y el catalán más coloquial que siempre gusta. Fácil de conectar desde el primer momento, la idea es buena y puede tener un recorrido muy largo. Esta serie coral está protagonizada por una pareja de amigos, el personaje romántico de Marc Rius y el desastroso de Adrian Grösser, que comparten piso y también aventuras. Con Betsy Túrnez y Paula Malia formarán un cuarteto muy dispar y alocado, al que se sumarán los padres del protagonista interpretados por Llum Barrera y Albert Ribalta.

Normalmente, con los productos de la plataforma digital esperan un poco para aportar cifras porque requiere más tiempo para que el producto se estabilice. Ahora bien, fuentes dentro de la cadena nos confirman que, efectivamente, el primer día con los capítulos disponibles ha sido muy bueno. El buen feedback que podemos leer en X (el antiguo Twitter) es un reflejo de lo que ocurrió, entonces.

La casa nostra triunfa en el primer día en la plataforma | 3Cat

¿Qué dicen los televidentes de La casa nostra de 3Cat?

Rupturas amorosas, historias de amor inesperadas, peleas, crítica social… Esta es una serie fresca para no pensar y echar unas risas, un objetivo que han conseguido sus directores si leemos qué dice la gente públicamente. La opinión es unánime: «Después de 3 capítulos, debo decir que La casa nostra ha sido una agradable sorpresa. Ganas de continuar viéndola» o «Llevamos dos capítulos y está siendo una agradable sorpresa. Tiene ritmo, los personajes son divertidos (aunque quizás un poco demasiado arquetípicos) y, lo más importante, ¡hace reír!«. Estos son dos mensajes similares que resumen lo que ha pensado la mayoría de la gente, quienes han visto alguno de los catorce episodios que han publicado de golpe en la plataforma.

Otros añaden que es una ficción «muy divertida«, «espontánea» y «con un buen reparto«. A muchos les ha recordado a sitcoms tan míticas como Plats Bruts o Jet lag, pero también a otras más internacionales como How I met your mother. ¿El tuit más contundente? «Catalunya necesitaba esto. La casa nostra es el momento«. Ha habido quienes no les ha gustado, claro, pero realmente estas opiniones contrarias han quedado relegadas a una minoría.

“La Casa Nostra”, la nueva comedia de situación dirigida por Dani de la Orden @danidelaorden ya está disponible en la plataforma @som3cat . Es muy divertida, espontánea y con un reparto ejemplar. Recuerda a míticas sitcoms catalanas como “Jet Lag” o “Plats Bruts”. pic.twitter.com/MT6swhkBkO — Aniol Sala (@aniolsp) October 23, 2025

Catalunya necesitaba AIXÒ



la casa nostra es el MOMENT pic.twitter.com/n8visjvseE — Caprabe (@caprabesuescun) October 23, 2025

M’ha agradat La Casa Nostra @som3cat. Em recorda a How I Met Your Mother — Aniram (@Aniram97692036) October 22, 2025

Críticas a 3Cat por no emitir La casa nostra en TV3

Otra cosa en la que está de acuerdo prácticamente todo el mundo es que la cadena no ha estado acertada con la decisión de estrenar esta serie en la plataforma 3Cat en lugar de hacerlo a través de TV3. Desde la cadena consideran que este era un producto de consumo rápido que les permite potenciar las visualizaciones a través de la plataforma digital, pero este argumento no convence.

«Creo que es un error relegarla a la app en vez de estrenarla directamente en prime time en la televisión», «Me parece un error que TV3 no la emita en prime time«, «¿Quién hace la programación de TV3? En lugar de estrenar La casa nostra en prime time, con la que te has dejado el dinero, emites un reportaje de cómo se hizo y la cuelgas en la plataforma 3Cat. ¡Y emites una película francesa!», lamentan muchos usuarios.

Doncs després de 3 capítols he de dir que La Casa Nostra ha sigut una agradable sorpresa. Ganes de continuar veient-la. Crec que és un error relegar-la a l’app enlloc d’estrenar-la directament en prime time a la tele. — Fu (@edufuste) October 22, 2025

Portem dos capítols de «La casa nostra» i està sent una agradable sorpresa. Té ritme, els personatges són divertits (tot i que potser un pèl massa arquetípics) i, el més important, fa riure!

Em sembla una patinada que TV3 no l’emeti en prime time. @som3cat — Adrià Oliver Casamajó (@adriaoliver13) October 22, 2025

Qui fa la programació de tv3? En comptes d’estrenar La Casa Nostra en prime time, amb la que t’has deixat la pasta, emets un reportatge de com es va fer i la penjes a la plataforma 3cat. I emets una peli francesa en comptes!! — Jordi Farrés (@jordifarrres) October 22, 2025

La serie ha gustado mucho a los televidentes | 3Cat

De momento, todo el que quiera puede reír con esta serie de capítulos cortos que está disponible en la plataforma. Lo más habitual es que acaben pasándola también a través de la televisión lineal, pero quizás ya será tarde porque los interesados ya la habrán disfrutado a la carta. El tiempo dirá.