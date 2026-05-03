Paula Malia ha trabajado muchos años en la serie Valeria de Netflix, antes de que la descubrieran como la vecina inteligente de La casa nostra de 3Cat. Esta semana, ha concedido una entrevista alocada en el programa de Silvia Abril en La 2 Cat que sirve para descubrir algunas de sus manías o cuál ha sido uno de los momentos más incómodos que ha vivido nunca. Los fans reirán a carcajadas.

La actriz ha explicado que su madre es de aquellas a quien le hace ilusión poder ver juntos todos los capítulos donde aparece. Paula no calculó bien, dice, y aceptó que pusiera el segundo capítulo de Valeria cuando estaban en el sofá las dos. ¿El problema? Que no recordaba que, en ese, ella protagonizaba una escena de sexo «heavy». Verla con su madre no fue agradable, claro: «Fue de las experiencias más incómodas de mi vida. Es verte a ti mismo follando, que ya es incómodo y extraño, y hacerlo con tu madre al lado«.

Ninguna de las dos supo reaccionar, por lo que explica ahora entre risas: «Se hizo un silencio… No sé si le gustó, no… no… no lo sé! Ella siempre me dice que lo hago todo muy bien, supongo que eso también… pero fue muy incómodo y creo que las dos colapsamos«. Lo estaban viendo en el sofá de casa, así que habría sido muy fácil levantarse y marcharse. Ahora bien, optamos por hacer como si no estuviera pasando nada: «Había un elefante en la habitación. Bueno, no era un elefante… era un triceratops. Vimos la escena hasta el final y no lo hemos hablado nunca, pero seguro que se acuerda de ese día».

La escena íntima que vio Paula Malia con su madre | La 2 Cat

Las manías y supersticiones de Paula Malia antes de salir de casa

Son muchos los actores que reconocen abiertamente tener supersticiones o rituales que necesitan seguir siempre antes de actuar. En el caso de Paula Malia, esto va más allá y debe cumplir ciertos requisitos incluso antes de salir de casa: «Yo para vivir tranquila y pensar que el universo no colapsará sobre sí mismo hago cosas que se pueden considerar extrañas«, adelanta. ¿Por ejemplo? Tiene la manía de colocar la alfombra de la puerta de casa siempre paralela: «En caso de que no lo esté, creo que me atropellará un coche«. Y la cosa es que no solo le pasa con la suya, sino también con la de los vecinos: «Recuerdo que vivía en un piso de Gràcia y los vecinos acabaron sabiendo que lo hacía y, cuando nos hicimos amigos, empecé a encontrármela en otros pisos. No lo llevaba muy bien, la verdad».

Antes de empezar a actuar en el teatro, también es de aquellas que intenta entrar con el pie derecho al escenario. ¿Una peculiaridad más diferente? Que la ropa debe estar muy bien colocada siempre: «Ojalá fuera una cosa de orden, porque soy muy desordenada, pero no… son cosas que creo que deben ser así si no quiero quedarme en blanco, que caiga un foco o que se incendie el teatro«.

Qué le ha explicado la actriz a Silvia Abril? | La 2 Cat

¿Algunas anécdotas personales que ha sacado a la luz? Por ejemplo, el día que terminó con la cara toda manchada en medio de una función en el teatro. En ese momento, interpretaba a la pareja de Miki Esparbé en una obra en la cual tenían un par de escenas en las que se daban besos apasionados en el sofá. En una de ellas, Paula se levantó y notó que el compañero la miraba con gesto muy extraño. De repente, comenzó a estirarle la piel de la cara. ¿Qué estaba pasando? Resulta que el actor se había pintado la barba con un lápiz de ojos para que se viera más oscura, sin calcular que ella acabaría toda sucia por culpa de este maquillaje. La gente del público no entendía nada, claro.

Y, de eso, a otro recuerdo bastante más desagradable. Hace unos años, estaba de vacaciones con la expareja en Formentera y acudieron a uno de esos merenderos multitudinarios. De repente, Paula Malia se dio cuenta de que una araña le estaba subiendo por el cuerpo y la lanzó hacia su pareja. Él, que llevaba un teléfono móvil de los grandes en las manos, terminó lanzándolo sin querer por culpa del susto con la mala suerte de que el teléfono acabó en la cabeza de una niña pequeña que tenían cerca. Los padres, enfurecidos, habrían empezado a gritar preguntando quién había sido: «La cosa es que eran franceses y yo no sabía cómo explicarle todo eso de la araña. ¡No sé ni siquiera cómo es araña en francés!«.