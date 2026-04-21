Laura Rosel regresa a la televisión y no a TV3, sino a La 2 Cat. En los últimos años ha pasado de grupos públicos a privados, con una trayectoria muy variada tras haber presentado el Faq’s o colaborar en RAC1. Ahora tendrá un programa propio en la versión en catalán de la cadena pública española, la cual se está llenando de estrellas del Grupo Godó. En su caso, han preparado para ella un formato que se incorpora al prime time de los jueves. Será este 23 de abril, el día de Sant Jordi, cuando la veamos por primera vez en esta tesitura al frente de No se n’ha parlat prou. Y sabemos algunos detalles de esta nueva aventura profesional.

El programa nace con la voluntad de «reformular» las tertulias donde convergen el debate, el humor y la información. Acercarán la actualidad a los telespectadores, pero a su manera: «Detendremos por unos minutos el bombardeo informativo de cada día para poder centrarnos en los temas que realmente importan».

Laura Rosel moderará una tertulia de actualidad con nombres como Jordi Basté, Marta Pontnou y Tian Riba. Ellos serán los colaboradores invitados del primer programa, nos confirman desde la cadena, con los que abordarán temas de actualidad mientras ponen el foco en «perspectivas poco exploradas en los medios». Los dos colaboradores que sí participarán en cada entrega serán el creador de contenidos Víctor Lafuente y el escritor Toni Garcia Ramon.

Laura Rosel estrena programa a La 2 Cat

Jaume Collboni, el primer invitado del nuevo programa de Laura Rosel en La 2 Cat

La tertulia irá seguida de una entrevista con un personaje destacado de la actualidad catalana. Para el gran día del estreno, han conseguido tener al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como el primer invitado. ¿Cuáles cree, el alcalde, que son los temas de los que no se habla lo suficiente?

La presentadora vende esta nueva aventura como una oportunidad de centrarse en todo aquello que no encuentra espacio en el día a día: «A menudo nos dejamos arrastrar por la actualidad más dura, sin detenernos a pensar en qué leemos y escuchamos. Es hora de que exista un espacio donde detenernos e intentar ver las cosas desde otra perspectiva», afirma. No hablamos lo suficiente de la muerte, la salud mental o los inmigrantes, considera.

La nueva vida de la cadena no está alcanzando una audiencia tan buena como se esperaba, así que habrá que ver si esta gran entrevista al alcalde de la capital catalana cambiará la tendencia o no.