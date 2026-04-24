Laura Rosel debe estar contenta con el resultado que ha obtenido en su debut en La 2 Cat, que ha estrenado el programa que ha preparado la productora de Jordi Basté para ella. No se ha hablado suficiente, este espacio de tertulia que va más allá de los debates convencionales, ha tenido como invitado al alcalde de Barcelona. Escuchar a Jaume Collboni hablar de su vida sentimental ha llamado la atención del 4,4% de la audiencia, una cifra que parece baja pero que es bastante superior a la media que consigue la cadena pública española habitualmente. Lo han sintonizado 63.000 televidentes, lo cual no está mal si tenemos en cuenta que el jueves es noche de Polònia tal como se ha vuelto a demostrar con el espectacular resultado que ha obtenido el programa de humor de TV3. En su caso, continúan sin rival con el 21,5% y 343.000 personas de media.

Era evidente que Laura Rosel no competía con los gags políticos, que juegan en otra liga. ¿Cómo ha quedado en comparación con las emisiones que hacían en las otras cadenas, entonces? Ha sido una noche repartida, con las tres grandes cadenas bastante empatadas. La medalla de plata ha sido, curiosamente, para El Intermedio con el 7,6% del share. Y completa el podio El Hormiguero, que obtiene el 7,4% de la audiencia televisiva gracias a quienes quisieron seguir la entrevista que le hacían a Alaska.

La Revuelta (6,2%) y Supervivientes (5,3%) caen a la cuarta y quinta posición respectivamente. Y es entonces cuando entran en acción Horizonte, el programa de Iker Jiménez, y el No se ha hablado suficiente de Laura Rosel que empatan al 4,4%.

Buen resultado para Laura Rosel en el debut en La 2 Cat

¿Qué ha explicado el alcalde Jaume Collboni en el programa de Laura Rosel?

Como decíamos, el atractivo principal de este estreno de Laura Rosel era tener como invitado al alcalde de Barcelona. Más allá de lo que haya podido decir en clave política, a los televidentes curiosos les ha llamado la atención que hablara de su vida sentimental: «En el amor me ha ido muy bien, estoy muy contento y muy satisfecho de las relaciones amorosas que he tenido en la vida y, especialmente, de la relación de pareja que tengo ahora«. «Creo que con los años aprendes a apreciar más y a valorar más lo que el amor te aporta como persona, sobre todo en términos de ser mejor persona», ha añadido.

El del PSC ha confesado, entre otras cosas, que le han roto el corazón «muchas veces«: «Creo que forma parte del aprendizaje del amor que te rompan el corazón o que tengas… bueno, decepciones, malentendidos, frustraciones o expectativas incumplidas. Creo que nos ha pasado a todos, pero con el tiempo también aprendes que eso forma parte del proceso de aprendizaje de cómo saber amar porque saber amar también es un aprendizaje».

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, habla de la vida sentimental en el programa de La 2 Cat

Una intervención que no ha sido suficiente para ayudar a la cadena a lograr audiencias notables, pero que sí les ha hecho mejorar una tendencia a la baja que debe preocupar en los despachos.