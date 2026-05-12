Òscar Andreu y Òscar Dalmau han revolucionado el pisito de Sílvia Abril en La 2 Cat en una entrevista hilarante y llena de anécdotas disparatadas. El dúo cómico no ha defraudado y han hecho reír a la presentadora con algunas historietas que demuestran por qué han conseguido tantos fans a lo largo de estos años de carrera. Por ejemplo, los fans estarán contentos porque han revelado, por primera vez, cómo se conocieron. El primer día de universidad, cuando ambos estudiaban Comunicación Audiovisual, Óscar Andreu llega y se encuentra con un chico que ya llevaba probablemente 20 minutos ahí sentado en la primera fila: “Dije… hòstia, qué rabia. Además, iba vestido de arriba abajo de jugador de béisbol. Pensé que era el típico tipo que nunca sería mi amigo”. El otro Òscar se ha defendido, diciendo que aquella había sido una época estilística de su vida muy corta: “Ahora visto como podría vestir mi abuelo, pero entonces vestía así”.

Òscar Andreu se colocó en la última fila, pero terminó haciéndose amigo sin esperarlo: “Esto pasó por la pandilla de la facultad, por el grupo de amigos que formamos”. Hasta el último curso, sin embargo, no se creó entre ellos una amistad como tal: “Teníamos que hacer unas prácticas con grupos de tres personas y nosotros nos quedamos solos. Yo vi que nadie quería hacer el trabajo conmigo y que nadie quería con él, tampoco. Éramos dos personas solas y nos juntamos”. Quién les diría que, de aquel desprecio de los compañeros, nacería una amistad como la suya.

El dúo cómico hace reír a Sílvia Abril en una entrevista hilarante | La 2 Cat

¿Y qué surgió de aquella primera colaboración entre ellos? La historia parece mentira: “Decidimos que haríamos un documental falso sobre tráfico de órganos porque queríamos ir a Galicia y, en aquel momento, era muy caro”. Involucraron a toda la familia que hacían de traficantes, y crearon un documental falso que acabaría apareciendo en una radio, así que coló que era una historia cierta.

Y, mientras trabajaban en aquella práctica, fue cuando se darían cuenta de que se entendían muy bien trabajando juntos porque surgían muchos chistes y se lo pasaban muy bien mientras escribían juntos. Y esto no es lo habitual, ya que el trabajo del humor suele ser muy solitario. Desde entonces, sin embargo, siempre que han escrito guiones, lo han hecho a cuatro manos: “Pensamos que estaría bien trabajar juntos”.

¿Cómo era la convivencia de los Òscars cuando vivían juntos?

En esta entrevista, también ha sido gracioso descubrir cómo eran cuando compartían piso. ¿Cómo era aquella convivencia? Ambos han coincidido en señalar a Òscar Andreu como el más desordenado. No solían tener un estante de la nevera para cada uno, pero básicamente porque prácticamente nunca tenían comida en la nevera: «No teníamos comida, literalmente, abrías la nevera y el vacío te miraba a ti…«. Pagaban un alquiler de 300 € mensuales y era Dalmau quien se olvidaba más de pagar los gastos.

¿Quién pasaba más tiempo en el baño? Cada uno se ha señalado a sí mismo: «Yo me llevo lectura y necesito mi tiempo, voy lento», ha reconocido Dalmau. Y Andreu ha recordado que no tenían agua caliente en aquel piso, un problema que mantuvieron durante cuatro años porque les daba pereza llamar a un fontanero: «Nos duchábamos con ollas que calentábamos al fuego». Òscar Andreu ha lamentado que el otro decidiera irse de casa para empezar a vivir con su pareja: «Influyó que ella tenía agua caliente y nosotros no», ha dicho en broma.

Los Òscars sacan a la luz anécdotas divertidas en La 2 Cat

El trabajo más curioso de Òscar Dalmau

Un poco más adelante, podemos destacar la confesión que ha hecho Òscar Dalmau sobre un trabajo que tuvo que hacer en un momento en que necesitaba dinero de cualquier manera. Ahora es una estrella mediática, pero en un momento dado aceptó trabajar entre muertos y ha revelado detalles: «Yo trabajé como ayudante de instalador de aires acondicionados. Mi primo lo hacía y, un verano con 16 o 17 años, lo ayudé para ganar dinero».

Entre muchos de los mantenimientos que llevaba, uno era el del Hospital de Bellvitge: «Un día, nos llamaron para avisarnos de que había problemas con la refrigeración de la cámara mortuoria. Tuvimos que abrir una puerta y, si girabas la cabeza, veías en batería todos los cadáveres. Yo no puedo ver a los muertos en los tanatorios, ¿por qué tienes que entrar? Puedes evitarlo, si te llevas esa última imagen», ha asegurado.

Toda una vida haciendo reír que los ha convertido en dos de los guionistas más prestigiosos.