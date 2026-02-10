Sílvia Abril estrenará, durante el mes de marzo, un nuevo programa en La 2Cat. Se llamará I ara què? y se emitirá en horario de máxima audiencia, una nueva apuesta para el prime time que esperan que congregue más televidentes que los otros que han estrenado hasta ahora. Es cierto que los espacios de Jordi Basté y el de Xavi Bundó obtienen cifras más o menos decentes, pero aún están muy lejos de poder competir mínimamente con los programas de TV3.

Ahora todas sus esperanzas están puestas en este espacio, un formato híbrido nuevo que mezcla el talk show y el late night más domésticos. ¿El titular que lanzan desde la cadena pública? Que las sorpresas «marcarán el ritmo» de cada entrega.

Con la presentadora catalana como maestra de ceremonias, su casa será el plató de un programa que puede llamar la atención de los más curiosos porque, al menos, permitirá poder ver cómo la tienen decorada con Andreu Buenafuente. Él no aparecerá, en principio, pero sí habrá un invitado muy especial que será Baloo. Nos referimos a su perro, que estará presente en unos encuentros que comenzarán siempre con alguien tocando el timbre. A partir de ahí, sorpresa.

Qué se sabe del nuevo programa de Silvia Abril en la 2Cat

En este programa, aseguran que habrá una clara apuesta por la «naturalidad» y el «humor». No es un programa de gags o de monólogos, pero, ya que la comedia nacerá de la «reacción e improvisación» de la presentadora. «El espacio alterna momentos divertidos con otros más íntimos o reveladores, alejándose de la entrevista promocional clásica«, añaden.

La 2Cat ha construido el programa en base a la personalidad de Sílvia Abril, explican en la nota de prensa, un espacio «curioso, cercano y espontáneo» como ella. Aún no han confirmado cuál será la fecha de estreno ni el nombre de los invitados, de quienes solo avanzan que tendrán «perfiles diversos» y que permitirán conversaciones «relajadas» y «poco previsibles«.

