Silvia Abril no decepcionó en su visita a La revuelta. La presentadora catalana entró por la puerta grande… por decirlo de alguna manera, ya que cayó al suelo en una escena digna de comedia mala que no quedó claro si había sido a propósito o sin querer. Y de ahí, a promocionar la nueva película en la que actúa y responder a las preguntas clásicas del programa.

Como es habitual, David Broncano la interrogó sobre el dinero que tiene en el banco y el número de relaciones sexuales que ha mantenido el último mes. ¿Ha respondido con sinceridad? Porque muchos de los famosos que van al plató acaban evitando responder, pero ella sí que abrió un poco esa ventana a su intimidad.

En cuanto al dinero, no dijo una cifra exacta. Ahora bien, aprovechó para enviar un reproche a la Agencia Tributaria: «Como ya me ha dado el golpe Hacienda, pues ahora tengo la mitad de dinero que tenía antes«.

Qué ha explicado Silvia Abril en la visita a La Revuelta | TVE

¿Cuántas relaciones sexuales ha mantenido Silvia Abril el último mes?

Sí que dio más detalles en cuanto a las relaciones sexuales. Silvia Abril, que ahora presenta un programa de entrevistas en La 2 Cat, mezcló humor y sinceridad en unas respuestas que hicieron gracia a los telespectadores porque estaban llenas de detalles. Actualmente, la catalana hace una función de teatro de miércoles a domingo y eso hace que llegue cansada a casa. Ahora bien, también dejó claro que eso no significa que llegue sin ganas de marcha: «Después de cada función, necesito petting«.

El presentador se quedó boquiabierto al escuchar esta afirmación, ya que se imaginó a Andreu Buenafuente y Silvia Abril con una vida sexual muy intensa. Esta técnica consiste en el conjunto de prácticas sexuales sin penetración, que pueden incluir desde besos, caricias y abrazos hasta la masturbación o el sexo oral. Rápidamente, sin embargo, especificó: «El petting lo hago sola, eso sí, porque siempre que llego él está durmiendo«.

Silvia Abril responde las preguntas clásicas de La Revuelta | TVE

En esta parte del programa, los invitados deben sumar toda la puntuación entre relaciones íntimas, petting o masturbaciones. Silvia Abril cogió una calculadora para sumar, ya que asegura que solo tiene que contar el petting que hace y cada una de estas prácticas vale 0,6 puntos: «Entonces, si tenemos que multiplicar 0,6 por las cinco funciones a la semana… me sale una puntuación de 14 en el último mes». El presentador la felicitó y ella se mostró la mar de orgullosa, claro.