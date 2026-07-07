Silvia Abril volverá a actuar en la obra de Tenoriu, pero en esta ocasión no lo hará acompañada de su marido. Andreu Buenafuente, que estuvo un par de meses de baja debido al fuerte estrés laboral que sufría, ha decidido aparcar su participación en la obra y ha buscado un sustituto que se convertirá en el nuevo protagonista.

Ellos mismos lo han anunciado en un vídeo divertido en el que juegan con el doble significado de esta ruptura: «Andreu, a ver si lo estoy entendiendo bien. ¿Me estás proponiendo que lo haga con otro? Es que esto tiene peligro porque me puede gustar«. Y él le ha dejado claro que no pasa nada, que ya es la idea que le guste: «No hay peligro, te tiene que gustar y lo tienes que disfrutar».

Abrirán la pareja sobre el escenario y ya les parece bien, dicen, no hacerlo todo juntos. ¿Y qué hará Andreu mientras tanto? El humorista ha dejado claro que no se desvinculará del todo del proyecto, pero dejará de actuar en él: «Estaré detrás. Cuando uno no llega, tiene que dar un paso al lado y debe entrar otro a hacer lo que tú no puedes«. Su lugar lo ocupará otro de los intérpretes de la obra, David Olivares. Conocido por su papel de Tomàs Molina en Polònia, el actor interpretará al protagonista de una obra que confían en que continúe vendiendo todas las entradas.

Silvia Abril i David Olivares protagonitzarán El Tenoriu | Instagram

El Terrat anuncia los cambios que habrá en El Tenoriu | Instagram

¿Cuándo representarán la tercera temporada de El Tenoriu?

Los fans ya pueden adquirir las entradas para el espectáculo, que comenzará este otoño. La versión más gamberra del clásico de José Zorrilla volverá al Teatro Coliseum del 21 de octubre al 8 de noviembre en su tercera temporada. David Olivares asume el papel de Tenoriu, y en su lugar se suma un Artur Busquets que se incorpora al montaje junto a Sílvia Abril, Anna Bertran y Roger Julià.

Entre los comentarios que han escrito en el post del anuncio encontramos a mucha gente aplaudiendo la elección del sustituto, aunque tienen claro que el listón está muy alto y que le costará suplirlo: «Andreu lo hacía tan bien, me encantaba…», «Él también lo hará genial, pero no es Buenafuente«, «David es un crack, ha aceptado un gran reto. Será diferente, pero seguro que saldrá muy bien», «Si no sale Buenafuente no será lo mismo«, «David lo hará genial, segurísimo que sí, pero gran parte del encanto de la obra era que los protagonistas fueran ellos» o «Es un reto, eh, sustituir a Andreu! Aunque seguro que lo hará muy bien, inevitables las comparaciones«.

David Olivares será el protagonista de la obra de teatro | Instagram

También hay muchos que han aplaudido volver a ver a Andreu Buenafuente: «Qué alegría me da verte, a ver si te dejas ver más y cuídate mucho» o «¿Cuándo volverás a televisión? Las noches son muy tristes y la televisión sin ti» son solo dos ejemplos.